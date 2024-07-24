統壹部朝鮮人權宣傳大使劉智泰在美國演講：“應該治愈朝鮮居民的傷痛”. July. 24, 2024 07:44. by 申圭鎭 newjin@donga.com. “希望大家朝黑暗之處中的黑暗之處伸出手。” 演員劉智泰（音）當地時間22日參加在美國華盛頓特區由統壹部和美國國家民主基金會（NED）共同主辦的“2024朝鮮人權國際對話”，並表示：“希望我們的行動能治愈受到國家冷落的朝鮮居民們的痛苦傷口。”身穿黑色正裝的劉智泰當天用英語進行了6分鐘的演講。劉智泰上個月27日被委任為統壹部朝鮮人權宣傳大使，並陪同統壹部長金暎浩訪美。 劉智泰說：“我關心的領域從大眾文化內部向外擴展，從我的生活擴展到其他人的生活。作為生活在韓半島的韓國人，我的視線自然而然地投向了在世界上最被疏遠的地方——朝鮮生活的人。”他還提到以“脫北”女性在中國經歷的考驗為素材的網絡漫畫《內人（鹹鏡道方言“妻子”）》，並表示：“想通過任何人都能輕易接觸到的網絡漫畫傳達‘脫北者’的痛苦。為躲避殘酷的人權侵害而逃離朝鮮的女性們在逃離過程中會暴露在更加殘酷的人權侵害中，還會與家人生離死別，壹生都在思念家人。”劉智泰在采訪“脫北者”時親自執筆了該作品的劇本。 劉智泰還強調，朝鮮人權問題不應作為政治問題，而應該從普遍人權的角度進行處理。他說：“朝鮮人權問題不能因為是朝鮮的人權被抹上其他色彩。但我們說的是朝鮮境內的人。”劉智泰上個月被委任為朝鮮人權宣傳大使之後，與記者們見面時提到：“如果是韓國人，至少應該考慮壹下朝鮮人權。應該關註在華‘脫北者’、脫離朝鮮者的人權問題，（他們）應該受到保護。” 劉智泰當天表示：“但凡在這個世界上任何地方有不正義，不要睜壹只眼閉壹只眼，請行動起來。助長不正義的行為，不是不正義本身，而是我們的旁觀。”他還說：“我會努力在我的位置上講述和傳達朝鮮人的真實故事。”當天6分鐘左右的演講結束後，全場爆發出熱烈的掌聲。劉智泰計劃23日參加國際與戰略問題研究所主辦的活動，並發表有關朝鮮人權的演講。 金暎浩也在當天的活動中強調：“‘脫北者’是自由和人權的象征。統壹部為了‘脫北者’的成功定居，將繼續提供毫不動搖的支援。”他還囑咐道：“希望美國和國際社會給予毫不動搖的支持，直到朝鮮居民們自由夢想並實現自己渴望的那壹天。”

한국어