金施佑238碼的壹桿入洞，書寫英國公開賽新歷史. July. 22, 2024 08:27. by 金正勛記者 hun@donga.com. 韓國高爾夫球手金施佑（29歲）刷新了美國職業高爾夫（PGA）巡回賽大滿貫賽事英國公開賽最長距離壹桿進洞紀錄。 21日，金施佑在英國蘇格蘭皇家特隆高爾夫俱樂部（71桿）舉行的大會第3輪比賽17號洞（3桿），成功打出了238碼（約218米）的壹桿進洞。金施佑利用3號鐵球開球，球落在果嶺前方彈起後壹路向前沖，然後完美地進洞。 與球童拍手慶祝的金施佑表示，“看到球越過果嶺邊緣後，本以為進入了洞口6米之內的範圍，但聽到人們的吶喊後才知道自己是壹桿進洞了”，“到目前為止（正式比賽）曾6次左右打入壹桿進洞，但今天印象最深刻，最令人驚奇。” 在此之前，弗蘭克•裏克利特（55歲•美國）在2001年創下的212碼（約194米）壹桿進洞是英國公開賽最遠壹桿進洞記錄。當時在英格蘭皇家利瑟姆及聖安妮高爾夫俱樂部舉行的第2輪比賽5號洞（3桿）上，裏克利特用6號鐵桿開球，壹桿就把球送進了洞裏。 從1923年開始，此次是英國公開賽第10次在皇家特隆高爾夫俱樂部舉行。在此前的9場比賽中，沒有壹名選手在17號洞打出壹桿進洞。今年大賽第1、2輪比賽時，17號洞是減少桿數最少的地方（只有12名選手的成績低於標準桿）。金施佑在第壹輪比賽時在該洞吞下雙柏忌，第二輪比賽時吞下柏忌。 美國日刊《今日美國》表示，“綽號為‘兔子’的17號洞對於選手們來說是最苛刻的洞”，“在高爾夫球場親自認證的‘艱難的3桿洞’打入壹桿進洞，給人留下了更深刻的印象。”

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