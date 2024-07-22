特朗普：“我對金正恩說過，朝鮮核武器足夠多，放松、冷靜下來，壹起去看洋基隊的棒球比賽吧”. July. 22, 2024 08:26. by 金允真記者 kyj@donga.com. “我（對朝鮮國務委員長金正恩）說了，‘輕松、冷靜下來（relax， chill）。不是已經有足夠多的核武器了嗎？” 美國共和黨全黨大會結束後，共和黨總統候選人特朗普首次與副總統候選人萬斯進行聯合遊說，再次展示了與朝鮮國務委員長金正恩的親密關系。試圖暗殺事件發生後強調“團結”的特朗普指責拜登總統是“對民主主義的威脅”，表現出與以前壹樣敵視的態度。 特朗普當地時間20日在競爭州之壹的密歇根州格蘭德拉菲茲舉行的聯合遊說中，再次強調了他在接受提名時曾展示過的與金正恩的“兄弟情”。他說：“與敵對國首腦也建立了友好關系，美國非常安全。我和金（正恩）委員長相處得很好。我和他說，我們輕松地去看（紐約）洋基隊的比賽吧，我會讓大家看看棒球是什麽。”但他沒有透露何時進行了這樣的對話。 特朗普還提到了中國國家主席習近平。特朗普表示：“習主席（在暗殺事件發生後）發來了美好的信（beatiful note）”，並稱贊習近平是“聰明、堅強的領導人”。 對於競爭對手拜登總統和副總統哈裏斯，特朗普直言不諱地指責他們“愚蠢（stupid）”“瘋狂（crazy）”。他還露骨地誹謗說：“現在美國是（智力低下）傻瓜和蠢蛋運營的國家。特別是（拜登）總統的智商是70。”這與前壹天共和黨全黨大會時，在接受候選人演講中表現出的相對冷靜的發言完全不同。對於卷入拜登辭退大選候選人爭議的民主黨，他表示：“他們根本不知道自己的候選人是誰。” 在右耳上貼著小創可貼登上舞臺的特朗普說：“（拜登總統和民主黨）說我是‘民主主義的威脅’，可我上周為了民主而中了彈。”進行聯合遊說活動的副總統候選人萬斯也表示：“壹周前暗殺犯試圖奪走特朗普的生命。現在密歇根有很多群眾聚集在壹起歡迎他的選舉遊說，真是令人難以置信。” 密歇根州是左右大選結果的重要搖擺州之壹。據分析，特朗普選擇“土湯匙”出身的萬斯為競選夥伴，也是為了獲得幫助2016年大選獲勝的密歇根州、賓夕法尼亞州、威斯康星州、俄亥俄州等“鐵銹地帶”選民的選票。密歇根州直到最近還由民主黨占據優勢，但最近圍繞拜登退選、民主黨出現裂痕，與共和黨的差距正在縮小。

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