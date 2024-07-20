在野黨強推“全民補貼25萬韓元”“黃色信封法”……是要誘導否決權嗎？. July. 20, 2024 07:27. . 共同民主黨籍議員前天在國會行政安全委員會上，在國民力量黨籍議員們退場的情況下，通過了《克服民生危機的特別措施法》。這是政府和地方自治團體用地區愛心商品券向國民每人發放25萬-35萬韓元的法案。同壹天，在野黨在國會環境勞動委員會案件調整委員會上單獨表決了“工會及勞動關系調整法修訂案”（又名“黃色信封法”）。共同民主黨計劃25日左右在國會全體會議上處理這些法案。 “全民25萬韓元支援法”是4月10日議會選舉當時共同民主黨代表李在明為支援陷入困境的個體戶和小工商業者而提出的公約。政府和執政黨表示反對說，認為即使增加國家債務，投入13萬億韓元以上的資金，提振景氣的效果也不會達到其壹半，只會使尚未穩定下來的物價再次不穩定。因為“法律頒布3個月後發放”等強制政府財政執行的內容，侵害了政府的權限預算執行權，違反了三權分立原則，爭議也很大。 “黃色信封法”是在野黨在上屆國會時通過的法案，因尹錫悅總統行使否決權而告吹，目前正在推進在第22屆國會上進壹步加強的內容。內容包括，將勞動者的範圍擴大到組織工會或加入工會的個人事業者、特殊形態勞動從業人員，並將使用者範圍擴大到外包企業。經濟界擔心，如果實施該法，勞動爭議將無法控制地增加。有人指出，特別是規定不能向進行非法行為的工會成員個人追究損害賠償責任的部分，給非法爭議帶來免罪符，侵害了憲法規定的財產權。 政府和執政黨壹直強烈反對這兩個法案，因此，即使在野黨單獨在全體會議上通過這兩個法案，總統當然也會行使否決權。“25萬韓元支援法”不僅不符合高物價、大規模財政赤字的經濟現實，而且改善國民生活質量的效果也不確定。“黃色信封法”甚至會動搖勞資關系的根基。共同民主黨卻對法案的危險性睜壹只眼閉壹只眼，表示要速戰速決地推進法案。這只能看作是誘導總統行使否決權後，再主張“執政勢力阻止了為國民和勞動者的立法”，試圖獲取政治利益。

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