被領養到法國並成為明星廚師的韓國同胞將傳遞奧運聖火. July. 19, 2024 07:51. by 趙은아 achim@donga.com. “被領養到法國後，通過電視觀看了首爾奧運會。當時我就想‘如果運動做得好的話，可以回到韓國’，所以真的非常努力地進行了運動。”. 7歲時被領養到法國並成長為明星廚師的皮埃爾•尚•布阿耶（44歲•音譯）11日（當地時間）在巴黎自己的餐廳發表了被選為巴黎奧運會開幕式26日聖火傳遞火炬手的感想。在被領養後感到陌生的法國，看著首爾奧運會得到安慰的他說：“從那時起，無論是足球、網球、乒乓球還是柔道，我都很努力地運動。” 布阿耶出生於韓國，7歲時通過霍爾特兒童福利會被領養到了法國南部山村普普揚布萊（音）。當時文件上寫的韓國名字是“金尚萬”。法國養父母本想在他的法國名字中間加上“尚萬”，但由於制作文件的公務員的失誤，只寫了“尚”。他目前在巴黎和附近經營著11家餐廳，是壹位明星廚師。2015年韓法建交130周年時，他與前總統弗朗索瓦•奧朗德訪韓，2022年在韓國總管“路易威登”快閃餐廳。 對於要傳遞聖火的感想，布阿耶坦言：“擔心跑的時候感情湧上心頭，搞砸活動”，“跑的時候會想起過去辛苦的事情，似乎認可了這段時間的奮鬥生活，眼淚都要流出來了。” 當時，他在法國作為韓國領養兒壹路走來的人生並不平坦。他說：“領養初期因為和別人不同而苦惱，但是隨著時間的流逝，苦惱和壓力最終變成了腎上腺素。”他將這壹過程比喻為奧運會的“馬拉松”，並表示：“在奔跑的過程中，有像‘優秀選手背後的教練和家人’壹樣值得感謝的人”，“雖然世界很忙，但我們不能忘記在失敗和困難中給予幫助的人和克服的經歷。” 布阿耶希望在陌生的土地上成長並成為聖火傳遞者的自己能成為某人的希望。他笑著說：“我不想忘記我是‘路上的孩子’”，“希望人們看著我，然後擁有希望。” 就像“首爾奧運會”和“體育”成為布阿耶先生在法國記憶韓國的媒介壹樣，“料理”成為了他和韓國之間的紐帶。這是因為，他成為廚師後，將7歲之前壹直品嘗的韓國風味融入到法國飲食中，因此非常受歡迎。他說：“我想用料理來充當法國和韓國的橋梁”，“韓國是我的靈感源泉和根源。”

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