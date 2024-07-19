總統室：“考慮對文在寅政權國情院相關人士進行監察和問責”. July. 19, 2024 07:50. by 申娜莉記者、姜成輝記者 journari@donga.com、yolo@donga.com. 韓國總統室就國家情報院要員與韓裔朝鮮問題專家、美國外交協會資深研究員秀美·特裏（韓文譯名：金秀美）接觸的情報活動被全盤暴露壹事表示，“這是文在寅政權時期發生的事情”，並表示將研究對相關人士進行監察和問責。 總統室高層人士當天在接受記者采訪時，被問到“政府是否對國情院要員暴露等問題進行監察或問責”時回答說：“被拍到照片是文在寅政權發生的事情。不管怎麽說，現在必須對文在寅政權進行監察或問責。這是很好的指責，我們會進行討論。”該人士還說：“當時文在寅政府掌握著政權，把國情院可以從事專門外部活動的要員全部清除，由業余人士等填補，所以出現了這樣的事情。” 據分析，總統室之所以出事剛壹天就提出“過去政府責任論”，是為了強調公訴狀中指出的金秀美收受金錢的明細和嫌疑與尹錫悅政府無關。總統室強調，向金秀美提供名牌大衣和手提包等高價禮物的時期是2019年至2021年現政府上臺之前。現政府也在去年4月作為威爾遜中心和韓國政治學會共同主辦的韓美同盟70周年紀念活動費用，向金秀美支付了2.6萬多美元，但這是對美公共外交層面通常進行的活動。總統室人士表示：“這不是間諜或提供機密情報的嫌疑，而是沒有根據《外國代理人登記法》進行登記、沒有遵守代理韓國政府的程序而被起訴，因此韓美關系不會出現大的裂痕。” 對此，曾在文在寅政府擔任國情院院長的共同民主黨議員朴智元反駁道：“總統室出面談論‘追究文在寅國情院監察責任’，把問題搞大，是對國家利益毫無幫助的下下之策。”他指出：“政府應該仔細分析並檢查美國聯邦調查局早在10年前朴槿慧政府時期就提出的警告、為什麽美國檢察機關在這個時候起訴，以及韓國情報當局和政府事前是否認知及應對了此次起訴。”

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