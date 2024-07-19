出演朴贊郁《同情者》的小唐尼獲艾美獎最佳男配角提名. July. 19, 2024 07:49. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 出演朴贊郁導演執導的美國電視劇《同情者The Sympathizer》的演員小羅伯特•唐尼（照片）入圍艾美獎最佳男配角獎提名名單。 17日（當地時間），美國電視藝術科學學院將HBO頻道播出的《同情者》的演員小唐尼提名為第76屆黃金時段艾美獎最佳男配角候選人。憑借電影《鋼鐵俠》系列而聞名的他在該劇中壹人飾演了美國中央情報局（CIA）要員、眾議員、電影導演、教育家等4個角色。《同情者》是根據2016年獲得普利策獎的越南裔美國作家阮清越的同名長篇小說改編的7集電視劇。朴導演在美國首次擔任導演和制作，受到了關註。 事實上，最近因涉嫌為韓國情報機構擔任特工而被美國檢察機關起訴的韓裔朝鮮問題專家秀美•特裏（韓文譯名：金秀美）作為電影《逃離烏托邦Beyond Utopia》的共同制作人，入圍了紀錄片制作部門的提名名單。該片講述了在卡萊布傳教會牧師金聖恩的幫助下逃離朝鮮的壹家四口展開壹場隨時都有生命危險的艱苦旅程的故事。除此之外，出演電影《過往人生Past Lives》的韓裔演員葛蕾塔•李憑借蘋果TV+播出的《早間新聞The Morning Show》獲得了電視劇系列部門最佳女配角獎提名。

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