韓國承攬24萬億韓元規模的捷克核電站訂單……要成為核電產業正常化•SMR飛躍的跳板. July. 19, 2024 07:49. . 以韓國水力原子能公司（以下簡稱韓水原）為主軸的“Team Korea”國際財團被選定為24萬億韓元規模的捷克新核電站建設事業的優先協商對象。這是韓國首次力壓核電站強國法國進軍歐洲舞臺，是擴大“K核電站”出口市場的重要契機。再加上捷克核電站到開始商業運行的2036年為止，確保了穩定的工作，使因上屆政府的脫核電站政策而面臨枯死危機的核電站產業恢復正常，為躍升為新壹代SMR（小型模塊核電站）先導國奠定了基礎。 韓水原與鬥山能源、大宇建設等壹起在捷克建設的核電站是100MW（兆瓦）級的韓國型核電站APR1000 2期。這是繼2009年阿聯酋（UAE）的巴拉卡核電站之後，韓國時隔15年再次獲得海外核電站訂單。如果訂單規模超過巴拉卡核電站的20萬億韓元，並在5年內承攬捷克追加訂購的第二期訂單，預計總規模將進壹步擴大。 捷克政府選擇韓水原的理由是“用有限的預算在期限內建成的能力”。在沙漠惡劣的條件下，配合巴拉卡核電站工期的施工能力得到了高度評價。由於核電工程的難度大，法國等發達國家的企業也會出現長達10年以上的工程延遲的情況。通過縮短工期等，韓國可以用不到法國壹半的費用建設核電站，因此價格競爭力也具有優勢。在評價事故發生可能性等的安全性方面，韓國核電站也是世界第壹。 特別是，此次訂單是在全世界重新關註沒有碳排放的穩定能源核電站價值的時候獲得的，因此具有重大意義。因為人工智能（AI）技術和電動汽車的擴散需要巨大的電力。因此，“世界第壹脫核電國”意大利最近時隔35年正式重新引進核電站，從1980年開始減少核電站的瑞典也出臺了建設新核電站的計劃。特別是在波蘭、羅馬尼亞，韓國企業正在尋找接單的機會。全世界正在推進的核電站項目超過300座。 韓國是世界上為數不多的具備比現有核電站發電量小、安全性也能得到劃時代改善的新壹代核電站SMR量產能力的國家之壹。以捷克核電站訂單為契機，政府和相關企業應加快開發“韓國型SMR”，確保性價比、施工能力以及超差距技術等。

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