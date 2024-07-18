特朗普：“搶走半導體產業的臺灣，應向美國支付防衛費”. July. 18, 2024 07:46. by 林雨宣 imsun@donga.com. “應該將企業重新帶回美國。如有必要，將利用關稅和其他經濟手段。” 美國共和黨總統候選人唐納德•特朗普（照片）在當地時間16日公開的彭博社《商業周刊》采訪中強調，“如果11月大選獲勝，將在經濟產業領域實施徹底的‘美國優先主義’政策。” 特別是對於關稅，特朗普表示“經濟上很好，對（與其他國家的）談判也真的很好”，毫不掩飾要對世界各國征收高額關稅的意思。他此前曾表示，將對中國征收60%的關稅，對包括歐盟（EU）在內的其他國家征收10%的關稅。此次采訪是上月25日在其位於佛羅裏達州的私宅海湖莊園（Mar-a-Lago）進行的。 特別是，當被問到是否會保護面臨中國軍事威脅的臺灣時，特朗普持否定態度，稱“臺灣幾乎奪走了美國半導體產業的100%”。他接著說：“臺灣非常富有，我們只不過是他們的保險而已。應該向我們支付防衛費。”他還說：“我尊重中國和習近平主席。” 特朗普還表示，不贊成美國拜登政府對入侵烏克蘭的俄羅斯實施的各種制裁，聲稱自己“不太喜歡制裁”。對於拜登政府的《通脹縮減法案》（IRA）、以及對中國視頻應用程序“抖音”的限制，他也表現出了否定的反應。 特朗普候選人明確表示反對美國金融市場期待9月份下調基準利率，並表示：“下調利率可能會導致通貨膨脹。在11月大選之前不能下調利率。”據分析，這是因為擔心9月份的下調會對大選競爭者拜登總統有利。

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