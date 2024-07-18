國情院情報活動被美國摸了個通透. July. 18, 2024 07:45. by 密爾沃基=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國聯邦檢察機關當地時間16日以涉嫌違反《外國代理人登記法》為由，起訴了美國中央情報局出身的韓裔朝鮮問題專家、美國外交協會資深研究員秀美·特裏（韓式人名音譯為金秀美，照片）。美檢察機關認為，她在沒有向美國政府申報的情況下代理韓國政府，實際上作為韓國的非法說客開展活動。 特別是，在聯邦檢察院的公訴狀中，以外交官身份被派遣到美國的韓國國家情報院高層幹部們購買名牌包送給金秀美的監控錄相截圖、雙方在“米其林星級”高級餐廳吃飯的照片等，被原樣公之於眾。有人批評說，韓國情報部門松懈的保安意識和以同盟國為對象的情報活動原形畢露，是壹種“情報慘案”。 紐約南部地方法院當天公開的公訴狀顯示，金秀美應國情院的要求，安排他們與美國政府高層官員會面，並以制作議會證言及投稿文等為代價，收受了葆蝶嘉和路易威登的包、杜嘉班納大衣（後來支付差額換成迪奧大衣）等。金秀美和國情院幹部們經常在紐約和華盛頓的高級餐廳壹起吃飯。 此外，金秀美還涉嫌隱瞞國情院資金的事實，收受自己所屬智庫3.7萬美元（約5100萬韓元）的運營費。公訴書中還包含了國情院高層幹部在去年韓美首腦會談前夕要求金秀美向美國主要媒體投稿強調韓美核磋商小組的必要性、積極評價韓日關系改善的內容。 美國以非法說客嫌疑起訴同盟國韓國支援本國智庫專家的公共外交活動，是非常罕見的事情。美國聯邦調查局2007年曾起訴旅美僑胞企業家朴壹宇從國情院收受報酬，針對朝鮮展開間諜活動。但起訴在著名智庫活動的官員出身的專家尚屬首次。 金秀美出生於首爾，在學生時期前往美國，畢業於紐約大學和波士頓塔夫茨大學。她曾擔任美國中央情報局朝鮮情報分析師、白宮國家安全委員會負責韓國和日本事務的局長、美國國家情報局負責東亞事務的副助理國務卿等職務。 金秀美方面的律師在發給《東亞日報》的聲明中表示：“聯邦法院的主張沒有根據。金秀美壹直堅定地支持韓美同盟，只有朝鮮會對這壹起訴感到開心。”

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