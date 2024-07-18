“名牌請走開”……奧運會開始前蒙古已獲得“代表團服裝金牌”. July. 18, 2024 07:44. by 任寶美 bom@donga.com. 法國是伯魯提（Berluti），美國是拉爾夫-勞倫（Ralph Lauren），加拿大是露露樂蒙（Lululemon）…… 由於是在“時尚之都”巴黎舉行，2024年巴黎奧運會的開閉幕式將成為各國代表服裝企業展開設計對決的體育代表團服裝的“走秀臺”，備受關註。此次奧運會從官方贊助商開始就是法國名牌企業“LVMH”。 但是超越所有國際名牌，最大程度享受奧運會商機的是蒙古新生服裝企業“Michel&Amazonka”。美國有線電視新聞網（CNN）當地時間16日在題為《已拿下的奧運會金牌：網上熱炒的2024巴黎奧運會蒙古代表團服飾》的報道中，介紹了自上周首次公開後在社交媒體上受到壹致好評的蒙古團服的人氣。 負責設計團服的Michel&Amazonka是由壹對蒙古姐妹在2015年所創的訂制服裝品牌，以現代歐洲風格重新詮釋蒙古傳統服裝的設計而備受矚目。據悉，此次公開的團服的設計融合了蒙古國家代表顏色藍、紅、白以及各種傳統圖案和主題，包括國旗上的“索永布”（蒙古民族壹個古老的圖案）符號。此外還融入了與巴黎和奧運會相關的主題，如埃菲爾鐵塔和奧運聖火。蒙古奧組委表示：“團服全部是手工制作的，制作壹套平均需要20個小時左右。” 這些制服曝光後在社交媒體上迅速引起了關註，網友們對這些設計大加贊賞。抖音的時尚網紅介紹蒙古團服的視頻點擊量超過了200萬次，稱“在奧運會開始前蒙古已經獲得了金牌”。在Michel&Amazonka官方照片墻賬號上上傳的團服帖子中，也有“至今為止看到的團服中最漂亮的”、“真的是非常細膩、美麗的設計”等留言。 蒙古自1964年首次參加東京奧運會，出席了除1984年洛杉磯（LA）奧運會以外的所有夏季奧運會。但金牌只有2008年北京奧運會男子柔道和拳擊項目上獲得的2枚。今年，蒙古共有32名運動員獲得巴黎奧運資格，將參加自行車、射擊、摔跤等項目的比賽。

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