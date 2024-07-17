特朗普“耳纏繃帶”出席共和黨大會，現場爆發“戰鬥”之聲. July. 17, 2024 07:57. by 密爾沃基=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. “戰鬥（Fight）！”“美國（USA）！” 當地時間15日，美國前總統特朗普右耳朵上纏著繃帶，出席在威斯康星州密爾沃基開幕的共和黨全黨大會。這是特朗普13日在賓夕法尼亞州巴特勒遊說現場遭遇暗殺事件後，首次出現在公開場合，共和黨大議員和支持者們再次連呼在案發現場響起的口號。在全黨大會開幕之前，被提名為共和黨副總統候選人的參議員詹姆斯·戴維·萬斯（俄亥俄州）守在特朗普的旁邊。 從大型畫面中介紹特朗普進入會場前在走廊等待的樣子開始，歡呼聲不絕於耳。沈著進入活動現場的特朗普接連向支持者舉起拳頭，並回答“謝謝”。特朗普巡視活動現場各處，慢慢移動，沒有進行特別的演講，而是和萬斯等壹起坐在貴賓席上，觀看了當天的全黨大會。特朗普當天被正式提名為共和黨總統候選人。 特朗普在出席全黨大會之前，提名萬斯為自己的競選夥伴副總統候選人。因自傳《鄉下人的悲歌（Hillbilly Elegy）》而聞名的萬斯克服了吸毒者母親的虐待和貧困，經過美國海軍陸戰隊，畢業於俄亥俄州立大學和耶魯大學法學院。他還曾擔任律師和風險企業家，成為參議員，實現了“美國夢”。他出身於屬於美國中西部的衰敗工業地帶“銹帶”的俄亥俄州，這壹點也備受關註。“鄉下人”是指該地區貧窮的白人勞動者。 特朗普在社交媒體上表示：“經過長時間的深思熟慮，得出了最適合擔任副總統職務的人是萬斯議員的結論。萬斯將為賓夕法尼亞、密歇根、威斯康星、俄亥俄、明尼蘇達以及全美工人和農民而戰。”通過提名萬斯為副總統，他表現出了要奪回民主黨占優勢的賓夕法尼亞州、密歇根州、威斯康星州等所謂的“藍墻”並在大選中獲勝的意誌。 萬斯當天在接受福克斯新聞采訪時強調加強特朗普的“美國優先主義外交”。他說：“特朗普的承諾是，與俄羅斯和烏克蘭進行談判，盡快結束戰爭，集中精力對付美國最大的威脅中國。”

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