《無伴奏大提琴組曲》是巴赫妻子的作品？. July. 13, 2024 07:20. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “我們不雇傭女性擔任樂團團長，對此感到十分遺憾。我們的管弦樂隊已經有很多女性演奏者，但是希望最前排的座位由男性占據。（中略）管弦樂隊的最前排的座位由男性坐更好，這是人生教給我們的。” 瑞士出身的女小提琴手瑪德琳•卡魯喬1982年參加蘇黎世室內管弦樂團團長面試時收到了這樣的信。憤怒的卡魯喬同年報名參加了其他管弦樂隊的面試，並成為了1882年創立的柏林愛樂樂團100年歷史上的首位女演奏家（團員）。就連允許女性團員的柏林愛樂樂團，同年終身指揮卡拉揚也反對女演奏家（賈維內•邁爾）擔任樂團的單簧管首席。隨著指揮和團員們之間的矛盾擴大，邁爾第二年主動離開了柏林愛樂樂團。邁爾現在被稱為“單簧管女皇”。 這本書講述了在劈腿演奏的大提琴不適合賢淑的女性等性別歧視泛濫的時期，為了展現自己的才能而孤軍奮戰的女性音樂家們的故事。古典音樂專門新聞作家的作者表示：“在因是女性而被拒絕進入音樂學院，甚至管弦樂隊拒絕讓其演奏的世界上，幾乎沒有能夠展現自己的名字並堂堂正正地活動的女音樂家。”因此，無數有才能的女音樂家的名字在歷史中被抹去，作者引用壹項研究結果主張，甚至用“上帝的聲音”來表現的巴赫的《無伴奏大提琴組曲》也是巴赫的第二任夫人安娜•馬格達萊納•巴赫作曲的。作者表示，這不是為了減少男性的活躍度，而是為了正當評價值得認可的故事而寫的。具有挑釁性的書名並不是說莫紮特是女性。在聽到姓氏就會想起天才的白人男性的古典音樂世界背後，像弟弟壹樣出色的音樂家，但是因為是女性而消失在舞臺上的姐姐（瑪麗亞•安娜•莫紮特）等人很多。

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