韓國政府：“從9月起，將以地方醫療-必需醫療為主擴大專攻醫生規模”. July. 12, 2024 08:31. by 金素英記者 ksy@donga.com. 韓國政府表示，從9月起的3年內，全國高級綜合醫院的普通病床數最多將減少15%，同時將增加重癥患者的病床，擴大對以重癥、急救患者為主進行診療的高級綜合醫院的補償。其宗旨是引導全國47家指定高級綜合醫院更忠實於向重癥、急救患者提供高難度診療和手術的作用。 ● “重癥患者診療越多，補償就越大” 保健福祉部11日召開第五次醫療改革特別委員會會議，討論了包括上述內容的“確立可持續診療體系的高級綜合醫院結構轉換方向”。 此前，5大大型醫院（首爾大學醫院、塞弗倫斯醫院、首爾峨山醫院、三星首爾醫院、首爾聖母醫院）等首都圈高級綜合醫院，包括輕癥在內，患者從全國各地紛至踏來。由此，地方醫療體系變得惡劣，高級綜合醫院無法正常應對重癥、急救患者。 福祉部計劃，在此次醫療空白事態之後啟動緊急診療體系，高級綜合醫院已變為以重癥、急救患者為主進行診療和手術，因此今後也將維持這種情況。 該委員會委員長盧延洪（音）在當天的新聞發布會上表示：“將切實把（高級綜合醫院的）病床調整到適當的水平。考慮到各地區實際情況，將普通病床最多減少15%，擴充重癥患者病床。”他還表示：“在縮減普通病床的過程中，如果將多人室轉換為二三人室，並擴充重患者病床，就可以為患者提供高質量的住院服務。” 政府計劃通過9月開始的結構轉換示範事業，減少參與的高級綜合醫院普通病床數的5%至15%。 政府還決定，為把醫療空白事態發生前占全體39%、目前占45%的重癥患者比率提高到壹半以上，上調重癥患者手術和重患者室相關費用（通過健康保險支付的診療費）。另外，政府還將根據重癥患者診療業績等發放獎勵。高級綜合醫院指定標準之壹的“全體住院患者中重癥患者的比率”也將從目前的至少34%增加到今後的至少50%。 ● 考慮更改“高級綜合醫院”的名稱 有人指出，“高級綜合醫院”的名稱助長了醫院排名化和偏重現象，不能給人以診療重癥、高難度患者的印象，因此決定考慮變更名稱。另外，政府還新設“值班報酬”，專攻醫生和診療支援護士的值班工作費用也可以在健康保險中補償。 由於這種示範事業是以參與的高級綜合醫院為對象進行的，因此大型醫院會舉手參與到什麽程度將成為關鍵。福祉部相關人士期待稱：“事前與高級綜合醫院院長們討論時，即使患者減少，只要低評價的報酬提高，完全可以參與。參與率不會低。” 改變喜歡大型醫院的患者們的觀念也是課題。首爾某高級綜合醫院相關人士表示：“據說，對於在我們醫院接受手術的患者，追蹤管理可以放在二級醫院進行，但患者們還是想來大醫院。”福祉部相關人士表示：“最近因醫療空白事態，輕癥患者到家附近的醫院就診的模式正在形成，因此現在是改善醫療傳達體系的最佳時期。還將展開活動，改變患者的就醫文化。”

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