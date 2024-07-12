韓銀總裁李昌鏞：“首都圈房價上漲速度比想象中要快”. July. 12, 2024 08:30. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 韓國銀行連續12次凍結了基準利率。最近，以首都圈為中心的房價上漲，家庭負債激增，再加上匯率也停留在較高水平，因此，在歷史上最長時間內凍結利率，持續著通貨緊縮基調。 韓國銀行金融通貨委員會11日召開貨幣政策方向決定會議，決定維持年3.50%的基準利率。基準利率從去年1月13日開始到當天為止，1年5個月零28天沒有變動。這超過了至今為止最長的凍結時間1年5個月零21天（年1.25%•2016年6月9日~2017年11月30日），是歷史最長紀錄。 讓韓國銀行猶豫不決（貨幣政策的轉換）的原因之壹就是最近暴漲的首都圈房價。韓國銀行總裁李昌鏞在會議結束後舉行的記者招待會上表示：“首都圈房地產價格上漲的速度比預想的要快。金融貨幣委員會委員們都壹致認為，韓國銀行不能過度引入流動性或對降息（下調利率）時間發出錯誤的信號，從而觸發住宅價格上漲等政策失誤。” 家庭負債增加也是令人擔憂的因素。李總裁強調：“現在市場上形成的降息期待多少有些過度”，“先反映這種期待，形成房地產價格上漲期待等是不可取的。” 雖然今後的貨幣政策轉換時間仍然不確定，但他同時也表示“已經形成了改變車道、在適當時期轉換方向的情況”，暗示降息亮起“閃爍燈”。李總裁說：“除我之外的6人（金融貨幣委員會委員）中，有2人認為應該在未來3個月內降息。”

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