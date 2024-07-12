在野黨展開彈核攻勢，執政黨忙於“全黨大會自爆”. July. 12, 2024 08:29. by 金俊壹記者、尹多彬記者 jikim@donga.com、empty@donga.com. 隨著國民力量黨全黨大會成為黨權候選人之間沒有剎車的自爆鬥爭，該黨有可能處於全黨大會以後無法恢復的狀態。有人批評說，本應該通過革新進行保守重建的主要人物反而加速了黨的危機。特別是，在巨大在野黨共同民主黨以挑戰連任黨代表的李在明候選人為首，繼立法驅動後，又毫無顧忌地提及彈核尹錫悅總統。這種情況下，抨擊執政黨自己正在縮小行動範圍的批評正在黨內擴散。 黨權候選人元喜龍11日在臉書上針對同樣是候選人的韓東勛問道：“如果私推疑惑、私設輿論調查組疑惑、推薦金融監督院院長金景律疑惑這3個疑惑中有1個屬實，妳會辭去（候選人）嗎？”他還主張：“把持公推、總管議會選舉的韓東勛正在以‘抹黑’為由回避驗證。” 對此，韓東勛也立即通過自己團隊反駁道：“將和黨內同誌們壹道，改變像路邊小便壹般留下臟汙就跑的虛假黑色宣傳舊態政治。”有分析認為，這是在突出元喜龍31年前司法研修院學生時期的“路邊小便事件”。 元喜龍僅當天就發出了4次攻擊信息，韓東勛也對此3次反駁及反攻等，延續了死纏惡鬥。 另壹候選人羅卿援當天也在A頻道油管《政治信號》上就總統夫人金建希短信爭議，就韓東勛以“幹預黨務”為宗旨進行批評壹事尖銳地指出：“正在為彈核總統投下餌料。”羅卿援說：“對朴槿惠前總統進行刑事起訴的人，就是時任特檢檢察官韓東勛。是不是為了自己活下去，就要把政權本身陷入危險?這不是對（尹錫悅）總統的威脅嗎?” 在執政黨內部不斷發生自殘性沖突的當天，共同民主黨在國會舉行議員全體會議，將執政黨反對的《黃色信封法》（工會及勞動關系調整法修訂案）和《貨物運輸事業法修訂案》《監查院法》《全租欺詐特別法》等確定為黨論法案。截止到當天，共同民主黨共采納了45件黨論法案，其中包括向全體國民發放25萬韓元的民生恢復補貼特別法。在前壹天的黨代表參選宣言中，李在明作為候選人提出“溫飽主義”，試圖擴大中間層的外延，當天又強調“國民身邊的李在明，再次奔跑的大韓民國”的選舉口號，並承諾“改變國民生活的‘更有能力、更為革新、更有準備的（共同）民主黨’。”

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