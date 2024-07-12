培養不出下屆領導人的國家. July. 12, 2024 08:23. . 對於因美國總統拜登的高齡風險而顫顫巍巍的民主黨，很多人嘆息道：“那麽多政界人士中，真的沒有替代人選嗎?”但不知道是否記得，4年前參加民主黨總統競選的候選人就多達近30人？滿足參加電視討論的條件、站在鏡頭前的候選人就有20人。兩天內分成10人進行，辯論舞臺還非常緊張。從高齡參議院重要人物到亞裔年輕企業家，各具優勢的候選人為了最大限度地利用短暫分得的發言時間而竭盡全力。 候選人們壹壹落選。壹度領先的參議員伊麗莎白·沃倫因為激進的政策爭議，參議員伯尼·桑德斯因過於偏左的指責，連高齡也拖了後腿。世界富豪、前紐約市長邁克爾·布隆伯格也未能抵擋住遭受集中炮火襲擊的電視辯論中防禦失敗和“政治候鳥”爭議等。 當時的候選人中，現在很難找到被認為是拜登總統的替代者。再次被提名的只有最年輕的候選人、交通部長皮特·布蒂吉格，但他卻未能超越性少數者的界限。落選的敗者的形象、競選過程中暴露的瑕疵等，也是阻止他們再次挑戰的理由。即使有再次參加競選的意向，繼已經落入共和黨手中的眾議院之後，參議院也發生動搖的情況下，需要堅守位子的議員們也很難輕易行動。 並不是沒有新的名字。晚些時候開始尋找替代者的民主黨內外有7、8名被提及。這次主要是州長們，在中央政治上的政治能力沒有得到驗證或以全國為單位的認知度較弱。副總統哈裏斯還算現實，但目前支持率低於拜登總統。難怪沒有從政想法的米歇爾·奧巴馬女士在假想對決中占據了第壹位。 國家領導人不是壹朝壹夕就能誕生的。即使表現出了閃亮的可能性，為了在叢林等政界生存下去，也需要相當長的時間和精力接受領導能力訓練，擴大勢力。要給他站在中央舞臺的機會，並委托重大項目考察他的力量，在媒體面前曝光，擴大支持基礎。貝拉克·奧巴馬前總統在2004年全黨大會演講受到關註後，民主黨領導層將他指定為總統候選人培養的故事非常廣為人知。 民主黨現在似乎已經沒有這樣的系統了。現任總統堅定競選連任意誌，因此培養潛在競爭者的余地並不大。即便如此，考慮到拜登總統82歲的風險，也應該做好應對準備。他本人也在第壹次參選時說過：“我是國家未來新壹代領導人的中間橋梁。”不遵守約定的他在大選前4個月面臨著災難性的內部混亂。不僅被前總統特朗普嘲弄，還要被奪走政權。 陷入進退兩難的美國執政黨的處境對汝矣島也有不少啟示。備受關註的執政黨代表們因總統室介入說而紛紛離開，這就是最近韓國政治的現狀。國民力量黨全黨大會因韓東勛候選人對總統夫人金建希短信“讀而不回”的爭議而面臨自爆。在撕咬、爭鬥、互相拉扯的過程中，候選人受到的傷害很難恢復。在正常的狀態下，期待下壹季的潛龍們將不復存在。照此下去，難以保證韓國3年後不會像美國壹樣陷入人才短缺的困境。

한국어