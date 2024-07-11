韓國電池時隔14年出現負增長……長此以往，必將被中國排擠而枯死. July. 11, 2024 08:02. . 預計今年韓國電池產業的銷售額將時隔14年首次出現負增長。競爭國家正在持續增長，因此難以認為是因為電動汽車、二次電池市場成熟前暫時的需求停滯。有評價認為，在中國憑借龐大的本國電動汽車、充電電池市場展開的攻勢下，韓國電池面臨最大危機。 代表韓國電池的3家公司中，LG能源解決方案、SK ON今年的年銷售額將比去年減少10%以上，三星SDI也將將維持現狀。照此下去，自2010年開始統計相關銷售額以來，產業規模將首次減少。相反，中國第壹、第二大企業寧德時代和DYC的銷售額有望分別保持5%和23%的高速增長。 三家韓國電池公司在除中國以外的全球市場的占有率，從3年前過半的57%降到了今年1月至4月的47%。同期，中國企業的占有率從14%上升至31%。價格比韓國的三元電池便宜、但性能較差的中國產磷酸鐵鋰電池的技術水平最近大幅提高，正在迅速蠶食市場。首次開發圓筒形二次電池並供應給美國特斯拉的日本松下，也決定增加對美國生產設施的投資。對於磷酸鐵鋰電池、圓筒形電池領域的後起之秀韓國來說，市場處於停滯狀態，還面臨著同時進行海外設備投資、尖端產品技術投資的艱難局面。 再加上韓國占電池成本壹半的鎳、鋰、鈷三大礦物大部分依賴中國，因此供應鏈風險很大。在中國橫掃世界407處三大礦產資源的時候，韓國只確保了15處。日本的綜合商社很早就積極開發海外礦物資源，因此確保了韓國的兩倍——31處。此外，中國正在加快政府直接控制核心礦物出口的“資源武器化”速度。 美國和歐盟的外國產電池進口制裁、原材料供應網確保戰爭等圍繞電池產業的全球角逐戰大大超過了個別企業可以承受的水平。電池是韓國出口的第七大產品，也是創造35000個以上工作崗位的核心產業。政府和政治圈應該出臺全面支援政策，超越競爭國家的挑戰，使之成為未來增長引擎。

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