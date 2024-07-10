“必須阻止低收入階層輟學”，布隆伯格向約翰•霍普金斯大學醫學院捐贈1.4萬億韓元. July. 10, 2024 07:57. by 崔智善 aurinko@donga.com. 前美國紐約市市長邁克爾•布隆伯格（82歲•照片）向母校約翰•霍普金斯大學捐贈了10億美元（約1.4萬億韓元），希望將其用作醫療領域學生的獎學金。因此，該校醫學院學生中約三分之二的學生將獲得支援。 8日（當地時間），據布隆伯格慈善基金會通過網站發表的捐贈計劃顯示，從今年秋季學期開始，家庭收入不足30萬美元的約翰-霍普金斯大學醫學院的學生將全額免除學費。收入在17.5萬美元以下的學生在免除學費的同時還能得到生活費支援。 約翰-霍普金斯大學醫學院的畢業生平均有10萬美元的學費貸款。通過此次捐贈，到2029年左右畢業生的平均學費貸款將減少到約6萬美元。布隆伯格基金會在2018年也向該學校捐贈了18億美元。此後，僅占畢業生9%的低收入階層學生比重增加到了21%。 基金會表示，此次捐贈是為了改善經過新冠病毒疫情後惡化的美國公共保健體系。基金會方面表示：“隨著醫療領域的教育費越來越貴，有才能的低收入層學生（醫學院）正在中途退學。醫生們也只湧向收益性好的部分領域，而不是公共保健醫生，公共保健領域的醫療團隊逐漸不足，水平也在下降。” 布隆伯格前市長也通過基金會的年度報告書說明了捐贈理由：“在美國醫療專家不足的情況下，該領域的高教育費用成為低收入層學生的絆腳石。”他畢業於約翰-霍普金斯大學、哈佛大學經營學碩士（MBA），進入華爾街後創立了金融信息公司“布隆伯格”。以福布斯為準，他擁有1062億美元（約148.68萬億韓元）的資產，位居全球富豪榜第15位。

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