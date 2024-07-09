尹錫悅：“俄羅斯應正確判斷韓朝中誰更重要”. July. 09, 2024 08:08. by 申娜莉記者、全周永記者 journari@donga.com、aimhigh@donga.com. 尹錫悅總統表示：“韓國-俄羅斯關系的走向完全取決於俄羅斯的態度。希望俄羅斯方面能夠正確判斷在韓國與朝鮮中間，哪壹方對自己更重要、更有必要。” 據總統辦公室8日透露，尹錫悅在為出席北約峰會而訪問美國之前接受路透社的書面采訪時做出上述表示。分析認為，尹錫悅是在向最近把俄朝關系提升到同盟的水平、關系更趨緊密的俄羅斯發出了警告。 尹錫悅在接受采訪時表示：“朝鮮分明是國際社會的麻煩（menace）。俄羅斯和朝鮮之間的軍事合作是對韓半島和歐洲和平與安全的決定性威脅（distinct）和嚴重（grave）挑戰。俄羅斯繼續違反聯合國決議，必然會對韓俄關系產生負面影響。” 尹錫悅還表示：“韓國對烏克蘭的具體支援將根據俄朝間武器交易、軍事技術轉讓、戰略物資支援等合作水平和內容做出判斷。”也就是說，尹錫悅親自明確了向烏克蘭提供武器的可能性。此前，6月20日朝鮮與俄羅斯之間甚至存在相互軍事介入可能性的條約被公開後，韓國國家安保室長張浩鎮曾表示：“將根據朝俄合作程度，重新考慮對烏克蘭的武器支援問題。” 尹錫悅表示：“為了應對朝鮮的核、導威脅，最現實、最理想的解決方法就是構建韓美延伸威懾（核保護傘）體制。我相信，韓美同盟在過去70多年裏在美國國內也鞏固了超越黨派的支持基礎，今後也會繼續保持穩固。”根據去年4月美國國事訪問成果《華盛頓宣言》的協議，美國表明了將通過核磋商小組加強對朝核遏制力和應對力量的立場。 尹錫悅還表示，今年9月在首爾邀請北約盟國參加韓國情報機關主辦的網絡防禦演習（APEX），將把與北約的合作提升到新的水平。同月，他還將與荷蘭壹起在首爾主辦“旨在負責任地軍事利用人工智能的高級別會議”。 尹錫悅當天出國，將於8日-9日（當地時間）訪問美國夏威夷印度太平洋司令部，然後參加10日-11日在華盛頓舉行的北約首腦會議。預計，在此次北約峰會上，俄羅斯-烏克蘭戰爭和最近進行的朝俄軍事合作將成為主要議題，並發出譴責這壹行為的共同信息。

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