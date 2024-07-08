年齡倒著長的崔炯宇獲得生涯首個MVP，成年齡最大的“全明星先生”. July. 08, 2024 07:59. by 李憲宰 uni@donga.com. 年齡倒著長的崔炯宇（41歲•KIA）的極限到底在哪裏呢？職業棒球的“活著的傳說”崔炯宇又創造了壹個記錄，成為全明星賽最高齡最有價值球員（MVP）。他將在9日開始的下半賽季向歷代最高齡打點王和韓國系列賽（總決賽）個人第6冠發起挑戰。 6日，崔炯宇在仁川SSG蘭德斯球場舉行的2024全明星賽上，作為分享全明星隊的6號指名擊球手出場，取得了4次有效擊球、3支安打（1記本壘打）、2打點的成績，幫助球隊以4比2取得了勝利。當天40歲6個月零20天的崔炯宇在賽後的記者團投票中獲得21票中的19票，成為了“全明星先生”。此前的記錄由LG隊的李炳圭保持，他在2011年36歲8個月零28天時被選為全明星賽MVP。 崔炯宇笑著表示，“包括常規賽和全明星賽在內，到目前為止還沒有獲得過MVP，所以這次非常想拿到”，“我對在第8局下半局以救援投手的身份出場的球隊後輩全相賢開玩笑說‘壹定要阻止對方得分。如果失分的話，妳就慘了’。” 與自身實力相比，崔炯宇屬於沒有得獎緣的類型。2008年獲得的新人獎是最大獎項。2016年，他取得擊球率0.376、31記本壘打、144打點的傑出表現，但他在MVP投票中輸給了當年取得22勝的投手尼伯特（當時鬥山）。此後他在2020年也取得了擊球率0.354、28記本壘打、115打點的成績，但MVP最終歸屬於轟出47記本壘打的羅哈斯（KT）獲得。 2021年和2022年擊球率都只有2成左右的崔炯宇，從不惑之年的去年開始重新找回了解決師的面貌，成為了“記錄的男人”。崔炯宇刷新了到去年為止由鬥山隊主教練李承燁保持的2壘打最多（464個）、打點最多（1498個）的記錄。截止到7日，崔炯宇共取得509個2壘打、1615打點。今年他超越了李主教練，創下了最多壘打第壹名的記錄（4120個）。 去年取得17記本壘打、81打點的他，今年上半年已經錄得16記本壘打、73打點。如果按照目前的趨勢發展下去，自2020年以後時隔4年有可能實現20記本壘打-100打點。目前排在聯賽打點榜首位的他，如果繼續保持現在的位置，也有可能成為KBO聯賽歷史最高齡打點王。之前的紀錄是2005年瑟頓（當時現代隊）留下的35歲。崔炯宇表示：“無論是球隊還是個人，都是完美的上半賽季。我會好好調整狀態，好好安撫後輩們，努力讓下半賽季也能這樣結束。” 在三星隊時期曾4次（2011~2014年）獲得韓國系列賽冠軍，在轉會KIA的第壹年即2017年也奪冠的他，今年將挑戰個人生涯第6枚總冠軍戒指。如果崔炯宇獲得今年韓國系列賽MVP，也將成為職業棒球最高齡紀錄。目前的記錄是2022年MVP金江瑉（當時SSG隊）保持的40歲。而在全明星賽MVP中，2001年的伍茲（當時鬥山隊）和2020年的梁義智（當時NC隊）在同壹年曾獲得過韓國系列賽MVP。

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