“福寶妹妹”大熊貓雙胞胎睿寶•輝寶過周歲生日宴. July. 08, 2024 07:58. by 鄭瑞英記者 cero@donga.com. 雙胞胎姐姐拿著竹子啞鈴，妹妹拿著竹子麥克風。這是分別象征健康和人氣的抓周物品。 韓國國內出生的第壹對大熊貓雙胞胎睿寶和輝寶的周歲宴7日在愛寶樂園內的熊貓世界舉行。它們是4月份去中國的福寶的雙胞胎妹妹。 作為周歲宴的亮點，抓周活動準備了毛筆（智慧）、法官槌（名譽）、球（才能）、麥克風（人氣）、啞鈴（健康）等蘊含5種價值的竹子物品。兩只熊貓在看到第壹次見到如此模樣的竹制物品後，東張西望或聞味道等，表現出極大的興趣。姐姐“睿寶”最終抓下象征健康的杠鈴，妹妹“輝寶”抓下象征人氣的麥克風。 雙胞胎睿寶•輝寶是旅韓大熊貓夫婦“樂寶”和“愛寶”於2023年7月7日在韓誕下的大熊貓雙胞胎，出生時兩只幼崽的體重分別只有180克、140克。姐妹倆在1年內體重都超過了30公斤，正在健康成長。 當天，通過活動受邀的60名粉絲和包括姜哲遠、宋永寬飼養員在內的愛寶樂園動物園職員壹起參加了周歲宴。熊貓世界的飼養員們為了希望兩只大熊貓的“熊生”能夠毫無障礙地向前發展，贈送了長2米、寬1米的木制汽車。另外，還準備了用竹子、窩窩頭（熊貓吃的營養面包）、胡蘿蔔等制成的直徑為1米的大型蛋糕。 以“福寶爺爺”而聞名的姜哲遠飼養員表示：“和（媽媽）愛寶壹起育兒雙胞胎，雖然很辛苦，但是是非常幸福的時間”，“感謝粉絲們給予大熊貓雙胞胎的愛和關心，就像之前為福寶做的那樣。” 雙胞胎睿寶•輝寶、媽媽愛寶（13日）、大姐福寶（20日）、爸爸樂寶（28日），“寶家族”的大熊貓成員都出生在7月份。愛寶樂園為紀念這壹盛事，計劃將“寶家族生日慶典”舉行到下月4日。

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