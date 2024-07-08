“為了拯救國家而殺死總統”. July. 08, 2024 07:57. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “我本意並不是要殺害總統。而是為了拯救這個國家。” 國務總理朴東昊（薛景求飾）在試圖殺害總統後對自己的秘書這樣說道。也就是說，為了守護受賄和不正之風肆虐的國家，不得不做出骯臟的事情。 此前，朴東昊發現了曾經同甘共苦的總統從財閥總裁那裏收受賄賂的事實。當朴東昊試圖揭露此事時，總統動員調查機關威脅朴東昊。陷入困境的朴東昊試圖殺害總統。朴東昊將代替處於昏迷狀態的總統代行權限。對此站在財閥壹方的副總理鄭秀珍（金喜愛飾）擋住了朴東浩的去路。朴東昊果真能改革政界嗎？ 上月28日在Netflix公開的《政壇旋風》是演員薛景求首次出演的網絡視頻服務（OTT）電視劇，備受矚目。該片嚴厲批評腐敗的政治圈，在公開後立即登上了韓國第壹的位置（TV部門•以FlixPatrol為準）。觀眾們紛紛表示“像現實政治壹樣令人毛骨悚然”、“不分保守和進步，進行批判，令人痛快”等，好評如潮。 電視劇之所以受歡迎，是因為對政治家的現實表現。特別是朴東昊為了完成自己樹立的鏟除腐敗的大義，試圖殺害總統的場面，抹去了善惡二分法。通過“戰勝謊言的不是真相，而是更大的謊言”、“這裏是我的顯忠院”等朴東昊的臺詞，細致地描寫了政治家逐漸沒落的理由。執導電視劇的金勇完導演2日接受記者采訪時表示：“我想刻畫具有信念的人物成為怪物的過程。” 朴東昊為實現目標而奔跑的樣子也被評價為痛快的“蘋果酒展開”。為了戰勝鄭秀珍，朴東昊經常進行錄音和威脅。乍壹看像是“狗血劇”，但也有讓人想起真實人物的地方，因此引起了觀眾的興趣。金導演說：“雖然沒有聯想到特定人物或事件的意圖，但每個人都有可能做出不同的解釋。”演員薛景求說：“朴東昊是現實中不可能存在的幻想人物。” 電視劇《追擊者 THE CHASER》（2012年）、《黃金帝國》（2013年）、《重擊》（2015年）等所謂“權力三部曲”的作家朴慶洙的筆力也非常突出。“恐懼是他們（腐敗政客）應得的”（朴東昊）、“強大戰勝正確”（鄭秀珍）等精彩臺詞令人刮目相看。資深演員們的演技也很穩定。演員金喜愛說：“在《政壇旋風》中，沒有壹句臺詞是能隨便說的。” 但是，多少有些誇張和戲劇性的演出略顯“美中不足”。以韓國政治為素材，影片在海外並沒有獲得太大人氣。

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