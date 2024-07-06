“右傾的”英國工黨，時隔14年更叠政權. July. 06, 2024 07:49. by 巴黎=常駐記者 趙恩雅、李智允記者 achim@donga.com、leemail@donga.com. 英國工黨在當地時間4日舉行的提前大選中，時隔14年再次擊敗執政的保守黨，成功實現了政權更叠。 有評價認為，被稱為“第二個托尼·布萊爾”的工黨黨首基爾·斯塔默（62歲）提出了凍結所得稅和法人稅、反對擴大兒童補貼、加強國境警戒等消除現有左派色彩的“右傾公約”，抓住了中間選票。獲得190年建黨以來最低議席的保守黨因未能及時應對經濟問題和非法移民者增加等問題而慘敗。 據英國廣播公司（BBC）等媒體報道，工黨5日在眾議院650個議席中占據410席，遠遠超過壹半，成為第壹大黨。這比2019年議會選舉時增加了208個議席。相反，保守黨擁有113個議席，只確保了現有議席（365席）的三分之壹。中立傾向的自由民主黨以71席成為第三大黨。極右傾向的英國改革黨獲得4席，首次成功進入議會。 在實行議會內閣制的英國，多數黨黨首將當選為首相，因此斯塔默將領導難題堆積如山的英國。斯塔默5日在中間計票結果確定勝利後，在倫敦市中心對支持者發表感想說：“英國時隔14年重新找回了未來。終於行走在了希望的陽光下。” 他在工黨慘敗給保守黨的第二年2020年擔任黨首，放棄了公共服務國有化、無償大學學費等左派公約，強調了中立實用主義。今年工黨綱領的核心內容是“創造財富”，得到了中產階層和富裕階層的響應。 保守黨自1834年建黨以來，時隔190年取得了最差的成績，因此有人批評說，有必要進行重新建黨程度的改革。曾培養出溫斯頓·丘吉爾和瑪格麗特·撒切爾等重量級首相的保守黨，最近未能有效應對物價上漲和英國“退歐”帶來的投資減少等經濟危機。黨內甚至出現了“遭到大屠殺”的反應。英國首相蘇納克表示：“我們得到了為之清醒的判決。我們將對失敗負責。”

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