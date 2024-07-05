119詢問“能否對患者進行現場急救”……“我來吧”，市民主動申告進行心肺復蘇術. July. 05, 2024 08:09. by 朱賢宇記者 woojoo@donga.com. “（傷亡人員）非常多！” 包含首爾市廳站逆行慘案當時119報警電話內容的錄音4日公開。報案人的哭聲等，如實地反映了當時緊張的現場氣氛。 當天，國會行政安全委員會所屬的共同民主黨尹建永議員室公開了消防當局提交的7月1日119報警錄音。據此，1日晚上9點27分至晚上9點42分，約15分鐘內共接到14起報警電話。 最初的報案人說：“在市廳站十字路口，轎車之間發生嚴重事故，車輛完全被毀，1人躺在道路上。”當時事故中，壹輛肇事車輛沖向市民，但報案人可能以為是車輛之間的交通事故。第二位報案人說：“壹輛黑色轎車突然沖向人行道，現場行人傷勢嚴重。有5人以上倒下了。”當接到報案的人反問“（事故地點）是新堂站嗎”時，報案人似乎有些驚慌，回答“是”。現場不是新堂站，而是市廳站。 也有市民壹邊撥打119壹邊抽噎。接到被推測為現場附近便利店兼職生的壹名報案人的電話後，隊員說“冷靜點”，不斷穩定報案人的情緒。報案人帶著哭聲繼續講述周圍情況時，隊員們間或表示“不要哭，要冷靜”，努力安慰。 也有市民在消防當局到達現場之前，按照119的指示進行了應急處理。當天，當隊員問到“能否對患者進行現場急救”時，第三位報警人回答說“我來吧”。當時目擊現場的壹位普通人說：“市民們跑向倒下的人進行心肺復蘇術。” 晚上9點42分左右打電話來的最後壹名報案人惋惜地說：“當時好多人倒下了，只有壹個人可以進行心肺復蘇術，其他人都不會。” 目前警方正在對1日發生逆行事故的肇事車輛司機車某（68歲）進行調查。

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