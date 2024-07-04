金錢湧向特朗普，募集資金比拜登多930億韓元. July. 04, 2024 08:28. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 因在首次電視辯論中取得壓倒性勝利、聯邦大法院裁定享有部分豁免權等，美國前總統特朗普的連任之路獲得更大力度，今年第二季度（4月-6月）比拜登總統多籌集了6700萬美元（約930億韓元）的選舉資金。美聯社表示，“（特朗普方面）抵消了拜登方面的現金優勢”，並預測，這對因電視辯論完敗而陷入總統候選人辭職危機的拜登來說，是另壹個不利因素。 據美聯社等媒體當地時間2日報道，特朗普方面今年第二季度募集了3.31億美元（約4600億韓元）。這比同期拜登方面獲得的2.64億美元多出6700萬美元。在競選團隊的累計現金儲備方面，特朗普方面以2.849億美元領先拜登方面（2.4億美元）。 據政治媒體《Axios》報道，特朗普方面從今年4月首次舉行刑事審判開始，籌集了比拜登更多的政治資金。據分析，這是因為此前沒有積極贊助特朗普的共和黨“大腕”們正式打開了錢包。 民主黨內認為不僅在11月大選，在同壹天舉行的參議院選舉中也會把多數黨拱手讓給共和黨的不安感正在擴散。 特朗普和共和黨方面繼已在眾議院占據多數之後，決心接管參議院、總統職位。與特朗普的大選口號“讓美國再次偉大”相比，共和黨在大選、參眾兩院選舉中都獲勝的“讓美國再次偉大三連勝”已成定局。

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