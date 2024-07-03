特朗普獲得部分豁免權，總統選舉的彈性變大. July. 03, 2024 08:01. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國聯邦最高法院當地時間1日部分認可前總統特朗普（照片）主張的“總統豁免權”。也就是說，特朗普在總統任期內的公職行為不會受到法律處罰。因此，2020年“試圖推翻總統選舉失利”等特朗普遭到刑事起訴的案件的審判，實際上不可能在11月總統選舉前開始。 最高法院當天以6票贊成、3票反對判決稱：“對於前任總統在任期間執行的公職行為，對刑事起訴擁有部分免責特權。”最高法院院長約翰·羅伯茨在判決書中表示：“總統在執行憲法權限方面擁有絕對豁免權，對其他公職行為也有資格獲得豁免權。” 特別檢察官傑克·史密斯以特朗普為了推翻2020年選舉結果△向法務部施壓要求更換選舉人團△妨礙前副總統邁克·彭斯的大選結果認證△煽動“1月6日沖擊國會大廈事件”等嫌疑對特朗普提起了刑事訴訟。 但是，最高法院就特朗普向法務部涉及施壓嫌疑的判決稱：“向行政部門負責人咨詢並聽取所管轄業務報告是總統的權限，不屬於刑事起訴對象。”其他嫌疑也將被交由下級法院，判斷特朗普的行為是公職還是非公職性質。 離總統選舉還有4個月，特朗普繼6月27日進行的電視討論取得壓倒性勝利後，現在又實際上減少了司法風險，預計其“大勢論”將更加得勢。

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