首爾首個K-POP專門演出場“首爾ARENA”開工. July. 03, 2024 08:01. by 宋鎮浩記者 jino@donga.com. 首爾首個以K-POP為中心的綜合文化演出場地“首爾ARENA”事業再次獲得了彈力。首爾市當天表示，2日下午在首爾道峰區倉洞首爾ARENA建設預定地舉行了“首爾ARENA綜合文化設施民間投資事業”開工儀式。 首爾市於2022年4月與KAKAO簽訂了建立首爾ARENA的協議。接著6月，作為實行民間投資事業的特殊目的法人（SPC）設立首爾ARENA，經過準備過程，於去年11月30日著手了事業。但是，KAKAO在選定施工公司的過程中，因出現爭議而受阻，原定於去年12月中旬舉行的開工儀式也被推遲。首爾市相關人士解釋說：“去年出現的問題已經全部解決，目前正在正常推進事業。 首爾ARENA位於倉洞站和蘆原站附近，占地約5萬平方米，地下2層、地上6層，總面積為11.9096萬平方米。由最多可容納2.8萬人的國內首個大眾音樂競技場演出場（1.8269萬個座位）、中型演出場（2010個座位）、7個電影院、產業•業務設施等綜合文化設施組成。項目費將投入3120億韓元，目標是2027年3月竣工。市政府提供用地，由首爾ARENA負責設施建設、運營、維護和管理等。 首爾ARENA計劃具備最尖端建築音響和可變型舞臺裝置等大眾音樂演出所需的專業基礎設施。另外，隨著倉洞壹帶新設首都圈廣域快速鐵路（GTX）C路線和東部幹線道路地下化等接近性大幅提高，預計國內外K-POP粉絲的訪問將變得容易。首爾市預測，每年將有250萬名遊客訪問首爾ARENA，並創造新的演出文化產業工作崗位。 首爾市市長吳世勛表示：“首爾ARENA作為韓流旅遊聖地，將引領江北全盛時代，成為代表魅力城市首爾的東北圈地標”，“直到在首爾ARENA與全世界韓流粉絲壹起觀看K-POP演出的那天為止，希望大家多多關註和支持。”

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