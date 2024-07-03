“人才赤字”韓國. July. 03, 2024 08:00. by 崔智媛記者 jwchoi@donga.com. 自2010年代中期以後，每年約有3萬名韓國理工科本科生及研究生前往海外。問題是填補這壹空缺的海外科學人才的競爭力不及前往海外的國內科學人才。有人擔心，如果這種“人才赤字”持續下去，韓國的科學競爭力將不可避免地下降。 據經濟合作與發展組織2日透露，離開韓國的科學人才對科學雜誌的貢獻度以2022年為基準是1.69。但流入韓國的科學人才的貢獻度僅為1.41。經合組織以61個國家為對象，將流出人才和流入人才的全球科學雜誌貢獻度數值化後進行了公布。經合組織利用能夠了解主要期刊影響力的學術引用指標“SJR”分數，在多麽好的期刊上發表論文來評價貢獻度。 離開韓國的人才分數（1.69）與美國相同，高於法國（1.66）、加拿大（1.65）、奧地利（1.67）和日本（1.55）。也就是說，相對來說優秀的人才正在流失。相反，流入韓國的外國人才的分數（1.41）遠遠落後於美國（2.16），也低於中國（1.52）、法國（1.66）和奧地利（1.74）。首爾壹所主要大學的壹名理工科教授表示：“國內理工科博士們可以選擇的工作崗位每年都在減少，待遇也不如美國等發達國家。如果這種人才流失狀況持續下去，韓國的科學競爭力必然會下降。”

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