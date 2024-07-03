在彈核和辭職的惡性循環下，廣播通信委員會13個月間負責人已換7人. July. 03, 2024 07:59. . 隨著廣播通信委員長金洪壹昨天辭職，廣播通信委員會成了副委員長李相仁（音）代理委員長的壹人體制。為了阻止由有利於在野黨的理事組成的MBC等公營廣播理事團的更叠，在野黨試圖通過彈核委員長來癱瘓審議表決理事團構成的廣播通信委員會，因此金洪壹主動辭職，重演了前任委員長李東官為躲避彈核而主動辭職的先例。政府的方針是，任命繼任委員長後，重新建立兩人體制，完成有利於執政黨的公營廣播理事團的換屆。 廣播通信委員會是由5名常任委員組成的合議制機構，在政治圈的公營廣播主導權之爭中，13個月來連續更換了7名首長。去年5月，時任委員長韓相赫因涉嫌參與電視臺再批準審查過程而被起訴並被免職，直到當年8月李東官就任委員長為止，2名委員依次領導了代理委員長體制，在李東官辭職後，李相仁再次代理職務。在金洪壹辭職後，這是李相仁第三次代理職務。隨著國會推薦的3名常任委員空缺，總統提名的畸形兩人體制運營已經過了11個月。 朝野政黨之間雖然經常發生試圖掌握公營廣電機構和廣播通信委員會的較量，但從未有過如此極端和難看的爭吵、給廣播通信委員會的運營帶來巨大障礙的先例。幾任委員長任期剛過3個月和6個月就接連受到彈核威脅而辭職，不到總體半數的兩人體制運營長期化，都是史無前例的事情。今年初，34家廣播公司的141家廣播電視臺因再許可決定被推遲，壹度出現了未經許可播放廣電節目的史無前例的事態。去年底法院對兩人體制廣播通信委員會的公營廣播理事團更叠決定做出敗訴判決，也是第壹次。 由於公營廣電機構的掌握之爭，對谷歌和蘋果應用程序內結算等甲方行為的罰款等通信懸案被拋在腦後。根據廣播和通信融合趨勢，重新整頓差別性規制體系的長期課題根本無法著手。如果不出現“為什麽要用稀缺資源頻率、浪費稅金維持不能發揮作用的公營廣電機構和廣播通信委員會”的批評，反而會感到奇怪。執政黨與在野黨應該用具有專業性的合理人士而不是政治代理人，恢復5人體制，停止用稅金阻礙廣播通信發展的自殘性偏瘫。

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