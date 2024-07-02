韓國軍方本周重啟因“9·19協議”中斷的“停戰線附近炮擊演習”. July. 02, 2024 08:21. by 申圭鎮記者、孫孝周記者 newjin@donga.com、hjson@donga.com. 據悉，韓國政府計劃從本周初開始在停戰線以南5公裏以內的地區依次恢復炮兵射擊等演習。韓國政府為應對朝鮮持續進行“垃圾氣球”恐怖襲擊的接連挑釁，此前已全面停止《9·19南北軍事協議》效力，6月26日在白翎島、延坪島等西北島嶼上再次舉行了K-9自行火炮等射擊演習。據悉，韓國軍方計劃從本周開始在陸地上東部和西部戰線同時進行大規模實彈射擊演習，不久後將在2018年韓朝簽訂“9·19協議”後未能進行演習的多個射擊場實施炮兵射擊。 據多名韓國政府消息靈通人士1日透露，韓國軍方決定不久後在京畿道漣川郡赤巨裏射擊場、江原道華川郡七星射擊場、京畿道坡州市斯陶裏射擊場等壹帶實施炮兵射擊，目前正在調整訓練具體日程等。韓朝簽訂《9·19共同文件》之後，事實上在5年多的時間裏，在位於停戰線以南5公裏內的這些地區沒有進行演習。事實上，被廢除的《9·19共同文件》第2條規定，該地區內的炮兵射擊訓練及團級以上野外機動訓練必須全面停止。據悉，軍方還計劃在本月中旬之前，在根據“9·19協議”中斷訓練的東、西部戰線壹帶進行野外機動訓練和陸海軍聯合射擊訓練。 韓國政府上周在西北島嶼進行海上射擊後，立即在陸地上也重新開始炮兵射擊及野外機動訓練，分析認為，這是對不僅飄送垃圾氣球、發射彈道導彈，還以更大的挑釁動向加劇緊張水平的朝鮮發出警告。韓國政府壹名消息人士表示：“隨著上屆政府未能進行的軍事演習恢復正常，前方地區的軍事應對態勢將得到進壹步加強。”韓國軍方即將重啟炮兵射擊的京畿道漣川郡赤巨裏射擊場、江原道華川郡七星射擊場、京畿道坡州市斯陶裏射擊場壹帶，因戴上“9·19協議”的“腳鐐”，事實上是5年多來壹直處於封閉狀態的代表性軍隊訓練場所。據悉，特別是赤巨裏射擊場，在2017年建成後的第二年即2018年就簽訂了“9·19協議”，只使用了1年左右。韓國政府壹名消息人士表示：“據我所知，七星射擊場等設施也不能進行射擊，只能偶爾用於戰術訓練。”朝鮮最近不僅進行飄送垃圾氣球、發射彈道導彈等挑釁，還在停戰線北部壹帶埋設地雷、設置被推測是反坦克防禦墻的構造物、加固戰術道路等。也就是說，朝鮮同時還展開了針對韓國的敵對性軍事行動。政府期待，如果恢復全戰線地面和海上事實上的訓練，將有助於加強過去文在寅政府因縮小訓練規模或未實施訓練而減弱的前方軍事應對態勢。另外，針對正在接連挑釁的朝鮮，還將起到傳達嚴重警告信息的效果。● 可能會動用可打擊朝鮮遠程炮陣地的K-9自行火炮自6年前根據“9·19協議”劃定停止地面和海上中止敵對行動的區域（地面距軍事分界線5公裏以內）後，韓國軍方在2022年5月尹錫悅政府上臺後，也未能全面重啟前方演習。此前，為應對去年11月朝鮮發射軍事偵察衛星，韓國政府停止了“9·19協議”的禁飛區條款（1條第3項），恢復了空中監視和偵察活動，但此後在軍事分界線壹帶的炮擊和野外機動演習也因政府的方針而未能實施。之前沒能使用管轄區域內訓練設施的前方部隊為了訓練不得不向南移動。再加上隨著訓練場的封閉，可以訓練的其他訓練場的需求增加，訓練規模和頻率也自然而然地減少了。韓國政府消息靈通人士表示：“繼前政府執政5年後，現政府也未能使用以訓練為目的建設的訓練場，官兵們疲勞積累，不滿情緒高漲，這是事實。”而且，在不屬於炮擊訓練禁止區域的地區，軍方保守地解讀“9·19協議”，沒有實施訓練。截至2018年，軍隊最大規模的對空射擊訓練場——江原道高城麻次津射擊場每年平均射擊15萬發，雖然距離軍事分界線只有11公裏，但因不能放飛對空射擊訓練所需的靶機而中斷了訓練。軍方從尹錫悅政府上臺後的2022年8月開始在這裏正常實施對空射擊訓練。據悉，在本周重新開始的炮兵實彈射擊訓練中，將動員K-9自行火炮等。K-9於上月26日在延坪島、白翎島等西北島嶼進行射擊訓練，最大射程為40公裏（射程延長彈60公裏），可以同時多發性地打擊部署在前方的朝鮮遠程炮陣地。據悉，截止到本月中旬，韓國軍方正在討論在漣川郡三和裏壹帶進行動員裝甲部隊等的機動訓練和東部沿海壹帶投入陸軍和海軍的戰鬥力進行聯合射擊訓練等之後再公開的方案。據悉，特別是韓國軍方正在計劃的東部沿海陸海軍聯合射擊演習中，除炮兵戰鬥力外，還將動員艦艇和空中戰鬥力等。● 準備啟動的對朝擴音器，可能會隨著朝鮮挑釁強度而重啟據悉，韓國政府決定不重啟朝鮮非常敏感的擴音器廣播，而是通過事先計劃好的各種訓練，進行對朝鮮警告及緊張管理。意思是，雖然已經做好立即啟動擴音器的準備，但將根據朝鮮今後的挑釁強度，再采取重啟的招數。韓國政府壹名高層官員表示：“我們認為，與其壹壹應對朝鮮的灰色地帶挑釁，不如冷靜地實施正常化訓練，僅此壹項就足以對朝鮮發出強有力的警告。”韓國軍方在朝鮮飄送垃圾氣球的6月9日，曾在邊境地區壹度啟動擴音器。

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