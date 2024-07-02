車仁杓在牛津大學發表演講，親自寫的小說被指定為牛津大學必修圖書. July. 02, 2024 08:21. by 金素敏記者 somin@donga.com. 演員兼作家車仁杓就“日軍慰安婦”問題執筆寫的小說被指定為英國牛津大學的必修圖書。車仁杓還在英國當地舉行了與讀者見面的活動。 牛津大學於上月28日（當地時間）舉行了“第壹屆牛津韓國文學慶典”。從今年開始每年舉行壹次的該活動是邀請韓國新進作家，親自聆聽作品世界的場合。這是由牛津大學亞洲•中東學部趙智恩教授研究組在當地主導的活動。 車仁杓是著有《今日預報》（2011年）、《有朝壹日我們同在壹片星空下》（2021年•照片）、《人魚狩獵》（2022年）等三部長篇小說的作家。2009年出版的第壹部長篇小說《再見吧，山坡》改名後重新出版的《有朝壹日我們同在壹片星空下》是講述日本帝國主義強占時期日軍慰安婦問題的小說。該作品講述了離開祖國70年後在菲律賓的壹個小島上發現的順伊奶奶年輕時的歲月。 車仁杓在演講中以《有朝壹日我們同在壹片星空下》為中心介紹了自己的作品世界。他說：“當我開始寫作時，我對慰安婦問題充滿了憤怒，但我意識到僅憑消極的情緒是無法寫作的。漸漸地，我開始思考如何向孩子講述慰安婦問題。”據說，他看到作為日軍慰安婦被帶到柬埔寨的順伊奶奶後構想了內容，僅執筆就花了10年時間。 車仁杓的妻子辛愛羅也壹同去了英國。辛愛羅上月30日在社交網絡服務（SNS）上表示：“丈夫的小說被選定為牛津大學的必修圖書”，“從下學期開始，（車仁杓的小說）將作為韓國學系的教材使用，並備置在牛津大學所有圖書館。” 牛津韓國文學慶典作為國立中央圖書館海外韓國資料室“Windows On Korea”文化活動的支援事業，在當地由駐英韓國文化院支援。其宗旨是，繼K-POP、K-電視劇、K-FOOD之後，增加海外觀眾接觸K-文學的機會。他還計劃把主要作品翻譯成英語、德語、法語等。

한국어