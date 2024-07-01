“博爾特接班人”萊爾斯瞄準巴黎奧運會4冠王. July. 01, 2024 08:16. by 梁鍾久 yjongk@donga.com. 諾亞•萊爾斯（26歲•美國）在田徑男子200米比賽中創下了本賽季世界最好成績，獲得了巴黎奧運會的參賽權。萊爾斯有望在26日開幕的巴黎奧運會上挑戰4冠王。 30日，在美國俄勒岡州尤金海沃德體育場舉行的美國田徑代表隊選拔賽男子200米決賽中，萊爾斯以19秒53的成績奪冠。這壹成績領先在前壹天的半決賽中，坎尼斯•貝德納雷克（26歲）創下的本賽季最好成績（19秒60）0.07秒。貝德納雷克以19秒59的成績獲得第二名，埃裏安•奈頓（20歲）以19秒77的成績獲得第三名，三人都獲得了巴黎奧運會的入場券。 在男子100米決賽中，萊爾斯以9秒83的成績奪冠，他將在巴黎奧運會上挑戰多冠王。《美聯社》報道說：“萊爾斯在巴黎奧運會上不僅可以挑戰100米、200米、4乘100米接力賽，還可以挑戰4乘400米接力賽，有望挑戰四冠王。” 萊爾斯雖然在2019年多哈世錦賽、2022年尤金世錦賽、2023年布達佩斯世錦賽200米項目上連續3次奪冠，但尚未獲得奧運會金牌。在2021年東京奧運會200米項目上獲得的第3名是他的最好成績。萊爾斯說：“如果我在東京奧運會200米比賽中奪冠，我可能會停滯不前。東京奧運會上的遺憾結果刺激了我。” 萊爾斯在去年的布達佩斯世錦賽上包攬了男子100米、200米和4乘100米接力賽的冠軍，成為了“博爾特的接班人”。這是繼2015年北京世錦賽的博爾特（38歲•牙買加）之後，時隔8年再次有選手包攬世錦賽三冠王。男子100米（9秒58）和200米（19秒19）世界紀錄保持者博爾特是歷史上首位連續3屆（2008年北京、2012年倫敦、2016年裏約熱內盧）包攬奧運會100米和200米冠軍的男子短跑傳奇人物。博爾特於2017年退役。

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