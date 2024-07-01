“黃色招牌”三大低價咖啡品牌大顯身手，賣場數每天增加4家. July. 01, 2024 08:14. by 李敏娥記者 omg@donga.com. 在高物價時代，只要1500韓元就能買到壹杯“美式咖啡”的低價咖啡品牌正在大顯身手。掛著黃色招牌的MegaMGC咖啡、Compose咖啡、Paik's咖啡等3大低價咖啡品牌賣場數量正在迅速增加。 韓國公平交易委員會今年4月發表的加盟事業現狀統計結果顯示，MegaMGC咖啡、Compose咖啡、Paik's咖啡的全國加盟店數在2022年末為5285家，比2021年末（3849家）增加了1436家（37.3%）。也就是說，低價咖啡賣場每天增加4家。公平交易委員會正式統計的低價咖啡品牌的增長勢頭就是這種程度。 從各企業自行統計的最新數據來看，呈現出更陡峭的擴張趨勢。據業界透露，最近這3家企業的賣場數超過了7000家。品牌賣場數最多的是MegaMGC咖啡，約為3000家，其後依次為Compose咖啡2500家、Paik's咖啡1600家等。 在國民對三大低價咖啡的喜愛度增加的同時，價格比他們高的星巴克也在持續增長。星巴克在韓國開設1號店後，在25年的時間裏共開設了1900家賣場。去年星巴克的運營公司SCK公司的銷售額比前壹年增加12.9%，達到2.9295萬億韓元，創下了“歷史最高”紀錄。在此期間，營業利潤為1398億韓元，同比增長14.2%。SCK公司今年第壹季度（1~3月）的營業利潤同比增加59.5%，達到205億韓元，繼續保持增長勢頭。 對於低價咖啡品牌和星巴克共同成長，業界分析認為，只有具備“性價比”和“舒適感”兩者之壹的咖啡專賣店在高物價時代表現良好。 由於韓國人對咖啡的熱愛，全國的咖啡專賣店數量超過了10萬家。據統計廳統計，截至2022年末，韓國國內咖啡專賣店數量為10.0729萬家，比前壹年（9.6437萬家）增加了4292家（4.5%）。咖啡專賣店從2016年的5.1551萬家在6年內翻了壹番。據公平交易委員會透露，以2022年為準，咖啡行業的品牌數量為886個，比炸雞品牌（669個）多出200多個。

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