廣播通信委員會議決3家公營廣電機構的理事團選任計劃. June. 29, 2024 07:35. by 申娜莉記者、尹多彬記者 journari@donga.com、empty@donga.com. 廣播通信委員會28日議決了MBC大股東“廣播文化振興會”和KBS、EBS的理事選任計劃。對於前壹天共同民主黨作為黨論提議的廣播通信委員長金洪壹彈核追訴案，執政黨反駁稱“這是為了推遲MBC廣播文化振興會理事的更叠”，廣播通信委員會強行則通過理事團選任程序進行了應對。在下周議會舉行全體會議處理彈核案之前，執政黨開始研究金洪壹主動辭職的方案。圍繞公營廣電機構的支配結構，朝野政黨出現了正面沖突。 廣播通信委員會當天召開了由金洪壹和副委員長李相宜參加的全體會議，表決通過了3家公營廣電機構的理事團選任計劃。MBC雖然提出申請要求李相宜回避，但廣播通信委員會認為這壹申請本身不妥而予以駁回。金洪壹在會議上強調：“根據現行法律，進行公營廣電機構理事推薦及選任程序是執法機關廣播通信委員會理所當然的責任。”MBC大股東廣播文化振興會在8月12日、KBS在8月31日、EBS在9月14日分別結束理事任期，因此廣播通信委員會表明了按照原計劃進行理事團選拔程序的意向。 共同民主黨籍的國會科學技術情報廣播通信委員們當天對政府果川大廈廣播通信委員會進行了抗議訪問，並以濫用職權和玩忽職守的嫌疑向高級公職人員犯罪調查處告發了金洪壹和李相宜。共同民主黨計劃於下月2日在國會全體會議上報告前壹天以187名在野黨議員名義提出的對金洪壹的彈核案，並於3日、4日左右進行表決處理。 據悉，為避免因彈核案通過而導致金洪壹停職的事態，執政黨正在研究金洪壹主動辭職的方案。執政黨相關人士表示：“可能會考慮讓金委員長辭職。龐大的在野黨正在使廣播通信委員會癱瘓無力。”

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