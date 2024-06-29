在“王者美元”和“超低日元”夾擊下不安的韓國經濟. June. 29, 2024 07:34. . 隨著日元急劇貶值，昨天日元對美元的匯率已是連續3天超過160日元。這是自1986年12月以後37年半以來的最高比價。在美國價值壹枝獨秀下1400：1險情叠出的韓元對美元匯率，昨天跌至1370韓元，比價正在暴漲。在“王者美元”和“超低日元”的夾擊下，韓國經濟和金融市場正走在危險的迷霧之中。 日元對美元的匯率超過“心理馬其諾防線”的160日元，自4月份以來只有短短兩個月。雖然日本當局釋放價值9.7萬億日元的美元等，積極介入外匯市場，但兩個月後成了泡影。美國持續高增長勢頭、降息可能性變小，這產生了很大的影響。市場部分人士預測，日元價值將跌至1美元兌170日元。 日元長期走低對韓國經濟來說並不受歡迎。因為日本出口企業的價格競爭力會提高，對韓國出口產生負面影響。特別是與日本出口競爭度較高的汽車、鋼鐵等可能會受到打擊。由於日本旅遊業的增加，旅遊收支逆差有可能進壹步擴大。 最近，日元和韓元的同步化動向越來越強烈，日元貶值有可能導致韓元對美元的匯率上升。匯率上升壹直被出口企業視為利好因素，但現在日本等競爭國家的貨幣也壹同貶值，因此沒能從中受益。反而，進口物價上漲導致國內消費者物價上漲、企業成本負擔加重等副作用更大。雖然最近出口呈現恢復趨勢，但是因為高匯率，內需無法恢復，因此很多人擔心這會阻礙韓國經濟的發展。 最令人擔憂的是金融市場的變動性正在增大。如果日本當局為了保衛日元價值而出售海外資產，美國國債利率就會上漲等，金融市場的不安可能會擴大。美國和歐洲的政治不確定性和地緣政治風險等不安因素也很多。在這種情況下，最近政府和執政黨向韓國銀行施壓要求下調利率，有可能助長匯率的不穩定，因此並不合適。現在應該把政策力量優先投入到將超低日元的副作用最小化和穩定韓元匯率上來。

한국어