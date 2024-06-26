死亡的全體外籍勞工不屬於雇傭勞動部的管理對象. June. 26, 2024 08:03. by 金藝允記者、朴京敏記者 yeah@donga.com. 據調查，因京畿華城電池工廠火災而死亡的全體外籍勞工（外國勞動者）不屬於雇傭勞動部的管理對象。有人擔心，在政府因國內人手不足而增加外籍勞工招聘的情況下，管理死角地帶也在增加。 25日，據雇傭部透露，發生事故的AriCell鋰電池制造工廠並不是申請雇傭許可制的企業。據悉，死亡的全體外籍勞工不是雇用許可制員工，而是持有外同胞簽證（F-4）、結婚移民簽證（F-6）、訪問就業簽證（H-2）等的勞工。 雇傭許可制是指，制造業等特定行業的國內人力不足的企業申請外國人力時，雇傭部連接外籍勞工的制度。通過雇傭許可制進入國內的外籍勞工將獲得非專業人力就業簽證（E-9）或訪問就業簽證（H-2）。但是雇傭部僅限於E-9簽證持有者，掌握和管理身份、所屬事業場信息等。來自中國的勞動者壹般持有H-2簽證的人很多，但他們不由政府另行掌握和管理。再加上AriCell不是雇傭許可制申請企業，因此更處於管理死角地帶。據統計廳統計，去年在國內滯留的143萬多名外國人中，持有E-9簽證的只有26.9萬人（18.8%）。 專家指出，需要管理逐漸增加的外籍勞工的“控制塔”。公益人權法財團共鳴律師黃必圭（音）指出：“外籍勞工可能因為語言障礙等問題，在災難狀況下不知道避難方法或安全守則。”接著他補充道：“從今年開始擴大了適用《重大災害處罰法》的企業。因此，外籍勞工較多的小型企業需要進壹步管理。”亞洲大學法學專門研究生院教授李承吉（音）表示：“需要綜合管理分散在各部門的外籍勞工政策的控制塔。”

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