教皇任命“回憶錄爭議”前秘書為波羅的海三國大使. June. 26, 2024 08:03. by 趙은아 achim@donga.com. 方濟各教皇（照片）任命去年因引發爭議而被送回祖國德國的前任教皇秘書官為波羅的海沿岸三國大使。也就是說，他原諒了關系不融洽的同事，並伸出了和解之手。當地媒體評價說，教皇此舉簡直是“大發慈悲”。 24日（當地時間），據教皇廳官方媒體《梵蒂岡新聞》報道，教皇廳當天任命喬治•甘斯魏大主教（68歲）為立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞的教皇大使。甘斯魏大主教是已故本篤十六世教皇的長期秘書。本篤十六世教皇在2013年2月辭去教皇職務後，甘斯魏大主教仍然擔任著職務，在約7年的時間裏壹直服務於前、現任教皇。 2022年末本篤十六世教皇去世後，他出版了回憶錄《除了真相之外什麽都沒有：在教皇本篤十六世身邊的我的生活》，受到了人們的關註。因為在回憶錄中他揭露了教皇廳的陰謀，打破了前、現任教皇是幸福關系的傳統觀念。雖然他在書出版後於中斷了20年之久的教皇廳長官壹職，但從官方來看到去年為止壹直維持著相關職務。 方濟各教皇去年在教皇廳業務上解除了甘斯魏大主教的職務，並命令他回到其所屬的教區德國西南部的弗賴堡。弗賴堡總教區去年夏天曾解釋說，甘斯魏大主教不負責正規業務，在大教堂引導禮拜，負責堅振聖事（天主教禮儀，象征人通過洗禮與上主建立的關系獲得鞏固）等個人任務。

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