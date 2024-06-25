“壹輩子欺負妳女兒”……開始是完好無損的放貸業平臺. June. 25, 2024 08:11. . 隨著經濟不景氣和高利息的長期化，緊盯急需用錢的老百姓的非法私人金融（私人貸款）正在肆虐。向偽裝成正式貸款企業的非法高利貸業主借的數十萬韓元轉眼間就增加到了數百、數千萬韓元。雖然以為是最後壹條繩子，但這是到死都無法切斷的韁繩。因無法承擔殺人利息的受害者遭受非法追討，家庭崩潰或被迫做出極端選擇的悲慘事件接連發生。 東亞日報英雄內容組見到的40多歲女性為了孩子的補習費，借了40萬韓元後陷入了無法擺脫的非法高利貸泥潭。每星期增加壹半的本金利息，再加上延長費、滯納費等各種名義的債務，需要償還的資金在6周內增加到了本金的15倍。如果匯款延遲，就會出現執著的折磨。以貸款審查需要為由要求提供的家人、熟人的“緊急聯絡網”成為了枷鎖。雖然可以忍受要傷害自己的威脅，但是提到女兒的學校和班級，媽媽聽到“壹輩子都要欺負妳的女兒”的短信後崩潰了。 非法高利貸業者甚至使用了利用受害者擴大組織規模的惡劣方法。也就是說，以免除債務為由，將受害者拉入非法高利貸組織。從受害者變成加害者的基層組織成員們陷入了以自己遭受的方式勒緊其他受害者脖子的非人道的狀況。壹旦警察搜查網收緊，就把他們當作“斷尾”之用。直到最後吸盡膏血。 迫切需要錢的人被逼到非法高利貸的主要渠道是網絡貸款中介平臺。在金融監督院的調查中，80%的受害者表示在平臺上接觸到了非法高利貸。即使想通過平臺從正式貸款企業借錢，也有很多聯系到非法高利貸組織。非法高利貸組織以正式貸款企業為誘餌進行營業，正式貸款企業向非法組織出售貸款咨詢顧客的聯系方式的情況較多。 東亞日報采訪組確認後發現，實際上在合法平臺活動的企業中相當壹部分是非法企業。聯系正在多個平臺打廣告的62家企業進行驗證後發現，遵守法定利率並公開貸款業註冊號碼的企業只有3家。根據現行法律，貸款企業必須設立辦公室，但到登記註冊的地址壹看，幽靈企業的情況也很多。雖然偽裝成合法的非法企業橫行霸道，但地方自治團體和警察、金融監督院互相推卸管理責任。 非法私人金融是踐踏個人人生、破壞家庭和社會的反社會犯罪行為。為了防止這些癌疙瘩擴散，應該以兇惡犯罪的水平進行管制和處罰。與此同時，還要努力使為信用差的人的急用窗口多樣化，從根本上改變非法私人金融寄生的環境。

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