“AI無人駕駛汽車在淩晨和日落時分發生事故的風險高於人類”. June. 20, 2024 07:50. by 具特敎 kootg@donga.com. 人工智能（AI）駕駛的無人駕駛（自動行駛）汽車和人直接駕駛的汽車中，哪個更安全呢？據調查，與無人駕駛汽車更安全的普遍認識不同，在特定條件下，人直接駕駛的汽車更安全。從目前的技術來看，在車輛運行中，AI和人類的安全性對決算是打成了“平局”。 19日（當地時間），美國中央佛羅裏達大學穆罕默德•阿蔔杜勒阿蒂教授組表示：“據調查，在壹般的行駛環境下，無人駕駛汽車更加安全，但在淩晨或日落時分等黑暗環境下，人的駕駛更加安全。”研究組通過科學雜誌《自然通訊》公開了上述結果。 研究組對2100輛無人駕駛汽車和3.5萬多輛人類駕駛汽車的事故數據進行了比較分析。研究表明，在晴朗的天氣和維持壹定車道等壹般駕駛情況下，無人駕駛汽車更安全。即使在下雨天，無人駕駛汽車的事故概率也很低，僅為人類駕駛汽車的三分之壹。 相反，在淩晨或日落時分等黑暗環境下，無人駕駛汽車發生事故的風險是人類駕駛的汽車的5.25倍。研究組認為，無人駕駛傳感器和相機不能快速應對光的變化是原因之壹。例如，日落時長長的影子可能會混淆傳感器識別車輛前物體或危險因素。 在交叉路口等車輛旋轉的情況下，無人駕駛汽車的事故概率也要高出1.98倍。因為自動駕駛傳感器的有限識別範圍限制了整體道路狀況的感知。另外，據分析，為遵循事先輸入的規則而設計的算法也是很難應對突發情況的原因。

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