普京訪問平壤……朝鮮-俄羅斯升級為“準同盟”，危險的關系密切. June. 19, 2024 08:04. by 申鎮宇記者、孫孝周記者 niceshin@donga.com、hjson@donga.com. 朝鮮和俄羅斯政府表示，將以俄羅斯總統普京訪朝為契機推進“全面戰略夥伴關系協定”。這是僅次於俄羅斯外交最高關系戰略同盟關系的下壹級別。有評價認為，普京總統提及對俄、對朝鮮制裁的共同抵抗，強調兩國之間“建設不可分離的安全結構”，試圖以反美戰線為紐帶，將俄朝關系提升至“準同盟”水平。 普京定於18日晚抵達平壤，當天在朝鮮《勞動新聞》上發表文章說：“我們將通過共同努力，把雙邊合作提高到更高的水平，將在歐亞大陸建立平等、不可分割的安全結構。”分析認為，這是指將比現在更為加強兩國間的軍事安全合作。韓國政府正密切關註著與1961年被列入《朝蘇條約》又於1996年被廢棄的“有事時自動軍事介入”條款復活的關聯性。 此外，有分析認為，朝鮮壹直向俄羅斯提供烏克蘭戰爭用武器，作為代價，獲得了俄羅斯有關核、導的尖端軍事技術的轉讓等，可能制定了使軍事技術交易更加露骨的制度性裝置。韓國政府壹名高層消息人士評價說：“朝鮮實際上奠定了可以從俄羅斯獲得尖端軍事技術的制度框架。” 普京還表示：“我們將發展不受西方管制的貿易及相互結算體系。”分析認為，兩國分別因烏克蘭戰爭和核開發而受到制裁，被排除在世界貿易金融結算系統之外，兩國試圖引進俄羅斯貨幣盧布結算系統，使美國等西方國家的制裁失效。普京表示，“將共同反對單方面的不合法限制措施”，暗示了俄羅斯在聯合國安理會對朝鮮-對俄制裁上更加露骨地行使否決權使其無力化的意思。 朝鮮軍隊在普京抵達朝鮮之前的當天上午再次侵犯了中部戰線非軍事區內的軍事分界線。雖然在遭到韓國軍隊的警告射擊後退回，但時隔9天再次越過停戰線，加劇了前方地區的緊張感。據韓國軍方介紹，二三十名朝鮮軍人攜帶鐵鎬和鐵鍬等作業裝備，部分軍人攜有步槍等武裝。 當天下午，時隔9年韓中“2+2”外交安保對話在首爾升級並重啟。有分析認為，最近與中國關系變得冷淡的朝鮮在韓中對話當天通過挑釁表現出了對中國改善與韓國關系的不滿。

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