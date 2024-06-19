柏林地區議會出面阻止拆除少女像. June. 19, 2024 08:04. by 趙은아 achim@donga.com. 為了守護處於拆除危機的德國柏林的“和平少女像”，柏林地區議會議員們決定推進永久保留。該少女像不顧日本方面的拆除要求，從2020年9月開始堅守了4年左右的位置，但最近凱伊•貝格納市長發表了暗示拆除的發言，因此拆除的憂慮正在加大。 17日（當地時間），據柏林米特區議會透露，執政黨社會民主黨、左派黨所屬的區議員們最近向區廳提交了保障少女像永久存在的決議案。議員們在決議草案中表示：“少女像是柏林地區共同體的重要項目，不能拆除。” 該決議案指出，即使準備紀念二戰時期性暴力受害者的其他紀念物，也無法代替該少女像。左派黨在20日決議案表決之前，決定於19日舉行支持保留和平少女像的追悼活動。 少女像在設置之後，從米特區廳那裏接到了拆除命令。設置少女像的在德市民社會團體“韓國協議會”提出了臨時處理申請，因此拆除被保留。此後，區議會數次通過了保留決議案。 貝格納市長在上個月迎來柏林和日本東京締結姊妹關系30周年之際訪問了東京。當時，他曾就少女像問題發言，表示不能只強調特定方的立場。另外，他在會見日本外相上川陽子時也提到：“重要的是創造變化。”對此，有分析認為，他可能是向日本方面暗示了拆除少女像。 柏林市當局就貝格納市長的發言表示：“提出了解決少女像問題的對策。”對此，有人擔心柏林和東京雙方有可能共同推進拆除少女像。

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