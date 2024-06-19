真實的自己. June. 19, 2024 08:04. . “我做得還不夠好。”—凱爾西•曼導演的《頭腦特工隊2》 不安（焦慮）不僅僅是壹種消極的感情。它還能起到預測今後將要發生的事情，並做好應對準備的作用。羨慕的感情也壹樣。因為可以找出自己的不足，引導自己走向更加成熟的我。但問題是這些感情過度的時候。過度焦慮會蠶食那個人的靈魂，過度羨慕也會導致自我貶低。迪士尼-皮克斯的最新動畫力作《頭腦特工隊2》就是講述這種焦慮和羨慕等感情引發的事件的作品。 影片以迎來青春期的萊莉的感情控制總部發生的變化開始。焦慮、羨慕、無聊、慌張（對應角色焦焦、慕慕、尬尬和喪喪）等新的感情角色登場，他們趕走包括喜悅（對應角色樂樂）在內的現有感情後掌握了總部。新登場角色的領導焦焦很好地表現了進入青春期的青少年們的焦慮感。焦慮將覺得“我是壹個好人”的萊莉的自我送到了很遠的地方，取而代之的是樹立了“我做得還不夠好”的新自我。無論做什麽都感到不足的自卑感讓萊莉做出過度的行動，最終導致暴走，萊莉因此不斷反復地說“我做得還不夠好”。 這個故事講述的是壹位名叫萊莉的青春期少女的感情中發生的事件，但某些地方看起裏似乎與我們韓國人的樣子重疊在壹起。為了好好生活，像生存競爭壹樣努力，實現了壓縮成長，但是仍然在這種慣性中激烈生活的我們的樣子就是這樣的。當然，努力生活並不是壞事，但是不習慣接受真實的自己和自足的事情是事實。現在比起被焦慮和羨慕所籠罩，更需要將那些感情都原封不動地接受為自己的更加成熟的生活態度。

한국어