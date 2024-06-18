瑞典智庫：“朝鮮去年增加20枚核彈頭，最少擁有50枚”. June. 18, 2024 07:59. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 據推測，朝鮮擁有至少達50枚核彈頭。僅去年壹年，朝鮮就新生產相當於現有總擁有量的20枚核彈頭，正在急劇增強。 瑞典非營利智庫斯德哥爾摩國際研究所當地時間17日公開的2024年年鑒中評價說：“以今年1月為準， 朝鮮擁有50枚核武器，據推測，擁有可以組裝90枚核武器的核物質。” 該研究所推測， 朝鮮在2022年擁有25枚核武器，去年擁有30枚核武器。也就是說，朝鮮以前每年生產5枚左右核武器，僅去年壹年就新生產20枚，是以前的4倍。 朝鮮國務委員長金正恩去年9月指示：“要幾何級數地增加核武器生產。”考慮到這壹發言，該研究所預測，朝鮮的核武器儲備在今後幾年內將繼續增加。該研究所副研究員馬特·科爾達分析稱：“朝鮮把重點放在戰術核武器開發上，越來越多的人擔心在紛爭初期使用這些核武器。”這意味著，在韓半島發生沖突時，朝鮮可能會對韓國使用小型核武器。 中國的核彈頭保有量也從去年的410枚大幅增加到了今年的500枚。該研究所預測：“中國在10年內可以擁有比美國和俄羅斯更多的洲際彈道導彈。” 該研究所特別指出，中國去年首次將至少24枚核彈頭搭載在彈道導彈和潛水艇上，隨時實戰部署。分析認為，與美國、俄羅斯不同，中國原本沒有將核彈頭搭載在導彈上保管，但為了迅速發射核武器，改變了核政策，采取了“警告即發射（Launch on Warning）”。 隨著擁有全世界90%核彈頭的美國和俄羅斯拆除陳舊的核彈頭，今年全世界核彈頭數量比去年減少了391枚，為1.2121萬枚。但是，實戰部署的核彈頭數量為3904枚，比去年增加60枚。據推測，美國和俄羅斯分別將1770枚和2822枚部署在彈道導彈和轟炸機基地。

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