首爾大學醫院展開“半邊診療”……“把重癥患者當作人質”. June. 18, 2024 07:59. by 朴成敏記者、呂根浩記者 min@donga.com,yeoroot@donga.com. 首爾大學醫學院下屬的首爾大學醫院、盆唐首爾大學醫院、波拉美醫院、首爾大學醫院江南中心的教授們按照17日的預告，進入了無限期停診狀態。據悉，雖然各醫院的第壹天停診參與率都不壹樣，但略低於當初預告的55%，處於10~50%水準。 17日，在首爾鐘路區首爾大學醫院，部分高齡患者未能確認短信傳達的診療變更信息，來到醫院後轉身離去。2年前接受肩部回轉筋手術的金明善（60歲）說：“我等了6個月的診療，原定於17日的診療被推遲到下月5日。有需要摘除的組織，以防萬壹才來的，但沒能接受診療。” 聽到停診消息後，不安的患者們比預約時間更早地來到了醫院。在忠北槐山郡，當天來到京畿城南市盆唐首爾大醫院的腎病患者安某（64歲）說：“雖然是下午1點半的診療，但上午8點就早早到達醫院等待治療。我認為以重癥患者為人質的集體停診是無恥的行為。” 部分教授表明參與停診的意向後，又重新開設了診療室。首爾大學醫院的壹位內科教授表示：“有很多患者從地方趕來，但突然變更預約並不容易。” 據醫療界透露，首爾大學醫院壹半左右的教授因診療減少等原因參與了停診行動。相反，盆唐首爾大學醫院相關人士表示：“診療並沒有像擔心的那樣減少。”首爾市相關人士表示：“委托首爾大學醫院運營的波拉美醫院的停診率不到10%，因此沒有采取特別措施。” 當天，首爾大學醫學院、首爾大學醫院的教授們舉行停診宣布儀式，提出了取消以見習醫生（實習醫生、住院醫師）為對象的行政命令和重新調整明年醫大定員數等要求事項。據悉，教授們已經調整了預約到22日的診療日程。 尹錫悅總統在當天的每周例行會晤中囑咐國務總理韓德洙：“請盡全力采取緊急對策，以應對醫療界的非法診療拒絕行為。”保健福祉部相關人士表示：“目前沒有出現太大的混亂”，“據我所知，身份為公務員的國立大學教授在法律上不能進行集體行動，因此大學方面正在討論是否采取懲戒等措施。” 政府正在密切關註集體停診會擴散到什麽程度。18日宣布集體停診的大韓醫師協會（醫協）將從當天下午2時開始在首爾汝矣島舉行約有2萬人（申報人員）參加的全國醫生總動員大會。政府17日向公平交易委員會舉報說，醫協正在強迫個別醫生進行法律上禁止的串通行為。

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