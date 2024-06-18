韓裔設計師憑借K音樂劇《了不起的蓋茨比》獲得托尼獎最佳服裝獎. June. 18, 2024 07:58. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 在被稱為美國戲劇•音樂劇界的奧斯卡獎、擁有最高權威的托尼獎頒獎典禮上，兩名韓裔設計師分別獲獎。 16日（當地時間），在美國紐約林肯中心舉行的第77屆托尼獎頒獎典禮上，音樂劇《了不起的蓋茨比》的韓裔舞臺服裝設計師琳達•趙獲得了服裝設計部門的獎項。琳達•趙在頒獎典禮結束後接受當地媒體《百老匯世界》的采訪時表示，“《了不起的蓋茨比》真的有很多特別的東西。制作人是韓國人（制作公司OD Company代表申春秀），女主人公是亞洲人”，“為了這部音樂劇的服裝，真的有很多人壹起工作過。感謝他們所有人。” 另壹位韓裔設計師荷娜•秀研•金（39歲•本名金荷娜）和同事壹起憑借音樂劇《局外人》共同獲得了照明設計部門的獎項。金某在頒獎典禮結束後接受《東亞日報》的電話采訪時表示，“進入無人知曉的陌生土地的戲劇界後，受財政問題等困擾，不止壹次想放棄”，“每當聽到在韓國大企業就職並獲得穩定工資的朋友們的消息時，我都會為不安的生活而苦惱，但現在能給其他韓裔朋友帶來希望，感到非常高興。” 出生於首爾的琳達•趙在出生9個月的時候跟隨父母移民到了加拿大。她的夢想是成為壹名醫生，但後來在加拿大麥吉爾大學心理學系畢業後，在美國耶魯大學戲劇研究生院獲得了碩士學位。此前她曾憑借百老匯處女作音樂劇《紳士指南》獲得2014年托尼獎服裝設計部門獎項，此次時隔10年再次獲得該獎項。在《了不起的蓋茨比》中，包括飾演女主人公黛西的演員伊萬•諾布勒紮達的10套華麗禮服在內，她共設計了350多套服裝。 特別是《了不起的蓋茨比》是國內演出制作公司OD Company代表申春秀作為獨家制片人參與的作品，因此意義重大。由韓國人擔任獨家制片人的音樂劇獲得托尼獎尚屬首次。申代表在與《東亞日報》的通話中表示：“琳達•趙添加了自己的解釋，幹練、帥氣地再現了20世紀20年代的服裝”，“韓國人開始從百老匯的邊緣走向中心，意義重大。” 荷娜•秀研•金出生於父親韓國影像資料院院長金洪俊在美國留學的時候。3歲時她來到韓國度過學生時代，畢業於首爾大學視覺設計系。因為想學習電影美術，所以去美國留學，在加州大學洛杉磯校區（UCLA）獲得了舞臺設計碩士學位。她在美國演出界擔任了約10年的舞臺設計師，之後以《局外人》出道百老匯。

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