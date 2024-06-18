“哪個國家的標準工資項目都是由大法院來決定？”. June. 18, 2024 07:57. . 大法院院長曹喜大表示：“哪個國家要通過大法院全體協議機制來處理公司所有的工資項目?”他敦促盡快進行有關標準工資的立法。曹喜大在接受《東亞日報》獨家采訪時指出：“每當出現壹個工資項目時，每過5年左右就會說，‘這是不是正常工資’。”他還強調：“當務之急是采取立法措施，明確‘勞動者得到的所有工資都是標準工資’或者確定標準工資的範圍。” 標準工資將成為計算休息日、加班津貼等各種法定津貼的標準，也會對退休金產生影響。根據計算方式的不同，企業和勞動者之間的工資數額也會有所不同，因此是勞資之間的敏感問題。但勞動標準法施行令中只規定，“定期、統壹地向勞動者支付所定勞動或總勞動的金額”，並沒有具體事項。由於規定不明確，圍繞獎金、補貼等是否是標準工資的紛爭不斷。 大法院全體協議機制對2013年標準工資提出了“定期、統壹、固定支付的工資”的標準，但每個企業的情況都不壹樣，因此勞資雙方就解釋問題針鋒相對。像福利積分壹樣新制定的項目是否屬於正常工資也是訴訟的對象。由於大部分案件利害關系尖銳，法律爭論焦點復雜，大法院小部無法得出結論，提交全體合議庭的情況較多。 圍繞勞務派遣合法性的勞資之間分歧也成為矛盾的素材。派遣法將警衛、清掃、停車管理等派遣對象業務限定為32個，有人批評說，這是跟不上產業現場變化的法律。派遣和承包的界限也不明確。因此，像耗時13年的現代制鐵公司內部轉包企業的勞動者地位確認訴訟壹樣，勞資雙方退出審判的事例層出不窮。這也給法院帶來了負擔。標準工資及派遣勞動者相關的長期未結事件堆積了近1000件，成為審判延遲的原因之壹。 從根本上解決問題的方案是明確整頓法律，最大限度地減少紛爭的余地。曹喜大表示將就政府推進的設立勞動法院進行協商，但同時表示，“如果對標準工資和派遣勞務的立法措施也得以實現，法院的判決將更快”，也是出於這樣的目的。這些事件也是直接關系到勞動者待遇的民生問題。這就是朝野政界應該慎重接受司法系統首長的呼籲、加快相關法律修改速度的原因。

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