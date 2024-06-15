韓國高鐵車將在烏茲別克斯坦行駛……簽署42節車廂出口合同. June. 15, 2024 08:45. by 張寬錫 jks@donga.com. 以尹錫悅總統對烏茲別克斯坦進行國事訪問為契機，現代Rotem當地時間14日簽訂了向烏茲別克斯坦出口42輛時速250公裏級高鐵車輛（共6個編組）、價值2700億韓元的合同。韓國今年迎來引進KTX20周年，首次出口以期間積累的自主技術開發的高鐵車輛，被評價為正式進軍世界市場的信號彈。 正在巡訪中亞三國的尹錫悅當天在塔什幹總統府與烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫進行首腦會談後，在共同發表中宣布了上述內容。現代Rotem與烏茲別克斯坦鐵道公社簽訂了提供高鐵車輛、提供維護保修（輕整備2年、重整備9個月）的合同。兩國鐵道公社、現代Rotem還簽署了運營維持和維修高速列車的諒解備忘錄。 尹錫悅當天在韓國-烏茲別克斯坦商務論壇上表示：“用韓國自主技術開發的高鐵車輛在海外首次在烏茲別克斯坦行駛。這將對改善烏茲別克斯坦的鐵路服務做出巨大貢獻。”兩國還決定積極配合預計下半年招標的“塔什幹-安集延高速公路”等大規模基礎設施項目（約53.5億美元）。韓國產業通商資源部和烏茲別克斯坦建設公共住宅部、能源部簽訂了地區供暖現代化合作協議，確保了韓國出口地區供暖系統的基礎。 隨著韓國通產部和烏克蘭礦業地質部簽訂核心礦物供應網合作夥伴關系，鎢、鉬等二次電池核心礦物供應網得到了加強。如果經濟性得到確認，韓國企業還將得到優先參與開發及生產的機會。尹錫悅強調：“核心礦物豐富的烏茲別克斯坦和加工技術優秀的韓國可以成為彼此的最佳夥伴。”他還表示：“1994年大宇汽車工廠在阿薩卡市動工，開始了兩國的經濟合作。現在烏茲別克斯坦年產40萬輛汽車，已經成為中亞汽車產業的代表。韓國將與烏茲別克斯坦合作，共同走向未來。” 韓國還簽署了有關烏茲別克斯坦加入世界貿易組織的雙邊協商議定書，決定幫助烏茲別克斯坦加入世貿組織。韓國從中亞不擴散領域的先導國烏茲別克斯坦那裏確認了推進朝鮮完全無核化、遵守聯合國安理會決議義務的支持。 尹錫悅11日對土庫曼斯坦進行國事訪問時收到的禮物是土庫曼斯坦的國犬阿拉拜，經過檢疫程序後，將於18日乘坐貨機抵達韓國。兩只（壹雄壹雌）阿拉拜來到龍山總統室後，將在草坪上玩耍，適應韓國生活。之後尹錫悅將帶它們到漢南洞官邸進行飼養，總統夫婦飼養的狗也將增加到8只。

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