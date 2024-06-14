美聯儲暗示今年或將只下調壹次基準利率. June. 14, 2024 07:45. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國中央銀行聯邦儲備系統（Fed•美聯儲）12日（當地時間）凍結了基準利率，暗示到年末為止將下調壹次利率。雖然歐洲和加拿大通過下調利率開始“轉軸”（政策轉換），但美國9月份下調利率的可能性降低，將重點放在了維持高利率上。 美聯儲當天召開聯邦公開市場委員會（FOMC）例行會議表示：“連續7次凍結利率，將美國基準利率維持在5.25~5.50%。”年末利率中間值為5.1%（5.0~5.25%），比現在的利率低0.25個百分點。當天上午公布的5月消費者物價指數（CPI）上漲率為3.3%，低於市場預測值（3.4%）等，出現了物價上漲率放緩的信號，但美聯儲從現有的3次下調改為1次下調，反而縮小了下調預期幅度。 美聯儲主席傑羅姆•鮑威爾在當天的記者招待會上表示：“CPI指標在通貨膨脹放緩方面取得了進展，但不能因為出現壹次好的指標而立即行動。”但是他補充說“也有可能”兩次下調，並沒有完全排除9月份下調的可能性。據芝加哥商品交易所FedWatch透露，美國基準利率期貨投資者在當天上午CPI發表後，預測9月份下調的可能性約為70%，但在鮑威爾記者會後下調至60%。美聯儲連續凍結標準利率，與韓國的利率差距最多維持在2.0%。

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