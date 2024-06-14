納達爾和阿爾卡拉斯的“夢幻雙打組合”將出戰巴黎奧運會. June. 14, 2024 07:45. by 任寶美 bom@donga.com. 拉斐爾•納達爾（38歲）將回到給自己帶來“紅土球場皇帝”綽號的法國巴黎羅蘭加洛斯。在該體育場舉行的法國網球公開賽今年男子單打冠軍卡洛斯•阿爾卡拉斯（21歲）將擔任他的“護衛武士”。西班牙皇家網球協會12日（當地時間）表示，納達爾和阿爾卡拉斯將作為本國男子雙打組合出戰在羅蘭加洛斯舉行的巴黎奧運會網球比賽。 納達爾是擁有134年歷史的法國網球公開賽最多（14次）冠軍記錄保持者。羅蘭加洛斯還矗立著納達爾的銅像。近兩年壹直飽受傷病困擾的納達爾在今年法國公開賽首輪被淘汰後表示，“在巴黎奧運會時想重返賽場的目標成為另壹個動機。這個機會真的想好好準備。” 到目前為止，納達爾已經參加了3屆奧運會，獲得了2枚金牌。2008年北京奧運會時，他摘得了男單金牌，2016年裏約熱內盧奧運會時，他與馬克•洛佩斯（42歲•退役）壹起獲得了男雙冠軍。納達爾奪得金牌的兩屆奧運會都是在硬地球場進行的網球比賽。 在2002年美國網球公開賽（硬地）、去年溫布爾登網球公開賽（草地）、今年法國網球公開賽（紅土）上奪冠的阿爾卡拉斯此次是個人首次參加奧運會。阿爾卡拉斯將在下月1日開幕的溫布爾登網球公開賽上爭取衛冕，然後從同月27日開始返回舉行奧運會網球比賽的巴黎。阿爾卡拉斯被認為是本屆奧運會男單金牌的有力爭奪者。1908年倫敦奧運會當時亞瑟•戈爾（1868~1928年）是最後壹個在奧運會網球比賽中獲得男子單打和雙打雙冠王的運動員。

한국어